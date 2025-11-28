Carreira

Vai sair de férias? Use esses prompts para planejar viagens e passeios com a inteligência artificial

Da escolha das atrações ao cálculo do orçamento, a IA pode ser o seu planner de viagem mais preciso

Denise Gabrielle
Redatora

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 12h00.

Planejar uma viagem pode ser emocionante e também trabalhoso. Encontrar os melhores roteiros, equilibrar custos, organizar deslocamentos e escolher atrações exige tempo, pesquisa e uma boa dose de estratégia.

Nesse processo, a inteligência artificial pode atuar como uma assistente de viagem prática e imediata, ajudando você a tomar decisões mais rápidas e personalizadas para o seu estilo de explorador.

Com o ChatGPT, é possível estruturar roteiros completos, ajustar prioridades conforme o tempo disponível e até calcular orçamentos aproximados. Tudo isso de forma acessível, organizada e adaptada ao que você busca em cada destino.

Confira alguns prompts que podem facilitar o planejamento:

1. Prompt para criar um roteiro personalizado

“Crie um roteiro detalhado de viagem para [destino] com duração de [número de dias], considerando meu estilo de viagem, que é [tranquilo/gastronômico/ econômico/aventura/cultural].”

Esse prompt ajuda a montar um roteiro sob medida, respeitando ritmo, preferências e tempo disponível.

A IA sugere atrações, horários ideais, deslocamentos e combina atividades para que a viagem flua naturalmente.

2. Prompt para estimar custos antes de viajar

“Faça uma estimativa de custos para uma viagem de [número de dias] para [destino], incluindo hospedagem, alimentação, transporte e ingressos.”

Com esse comando, a IA cria um panorama financeiro claro, permitindo que você entenda o valor aproximado da experiência. Assim, fica mais fácil ajustar escolhas e evitar surpresas no orçamento.

3. Prompt para priorizar atrações e experiências

“Liste e organize as principais atrações de [destino] por ordem de prioridade, considerando impacto da experiência, custo-benefício e tempo disponível.”

Esse comando é ideal para quem quer aproveitar ao máximo o destino sem sobrecarregar o dia. A IA destaca o que realmente vale a pena, ajuda a equilibrar o roteiro e evita escolhas aleatórias.

Usar a inteligência artificial como aliada no planejamento torna a viagem mais simples, eficiente e personalizada — do primeiro clique até o último dia de passeio.

