11 hotéis de luxo que serão inaugurados no Brasil e no mundo em 2026

O setor hoteleiro segue em ritmo acelerado no Brasil e no exterior, com inaugurações voltadas ao design autoral e experiências de bem-estar. No Ceará, o Ohana Beach Park Resort estreia como a aposta mais sofisticada do grupo Beach Park. Ainda no estado, a rede cearense Carmel amplia seu portfólio com o Carmel Icaraizinho Resort, em Icaraí de Amontada.

Na Europa, a expansão de marcas globais inclui o Tivoli Palazzo Risorgimento Lecce, que chega ao centro histórico de Lecce, na Itália, com 45 quartos em um edifício restaurado e área de bem-estar com piscina, banho turco e rooftop bar.

Brasil

Ohana Beach Park Resort — Ceará

No setor hoteleiro, o grupo Beach Park Resort possui quatro resorts — Oceani, Wellness, Acqua e Suites — avança com o Ohana Beach Park Resort, uma experiência de hospedagem mais sofisticada, em um resort pé na areia no Ceará, próximo ao Aqua Park. Com previsão de inauguração neste ano, o resort terá 218 apartamentos, desde modalidades standard até suítes mais espaçosas, com destaque para as opções com mais de 300 metros quadrados. A área social e de lazer terá uma piscina central com 400 metros quadrados, piscina infantil e kids club indoor.

Carmel Icaraizinho Resort — Ceará

A rede de hotéis cearense Carmel anuncia o lançamento do Carmel Icaraizinho Resort. Localizado na pequena vila de Icaraí de Amontada, a aproximadamente 190 km de Fortaleza, a nova unidade está localizada de frente para a praia e tem uma extensão de cerca de 26 mil metros quadrados, sendo o maior empreendimento do grupo. A estrutura contará com apartamentos com piscinas privativas, divididos em diferentes categorias. Também contará com SPA assinado pela marca francesa Caudalie, além de outras comodidades como há nos outros empreendimentos da Rede Carmel.

Europa

Tivoli Palazzo Risorgimento Lecce — Lecce, Itália

Tivoli Palazzo Risorgimento Lecce: 45 quartos decorados em um edifício histórico (Divulgação/Divulgação)

Localizado no centro histórico de Lecce, entre praças barrocas e ruas de pedra dourada, a bandeira Tivoli Hotels & Resorts chega a Puglia com a inauguração do Tivoli Palazzo Risorgimento Lecce. O hotel oferecerá 45 quartos decorados em um edifício histórico. Os hóspedes poderão saborear sabores locais no restaurante do piso térreo ou apreciar vistas panorâmicas da torre do sino da Catedral a partir do lounge bar na cobertura. O hotel contará com uma área de bem-estar com piscina, salas de tratamento, banho turco e academia totalmente equipada, criando um verdadeiro refúgio para relaxamento e renovação. A poucos passos dos famosos marcos barrocos de Lecce e a uma curta distância de carro das praias da Puglia. Inauguração em abril de 2026.

Four Seasons Resort Mykonos — Grécia

Four Seasons Resort Mykonos: situado no alto da baía de Kalo Livadi (Four Seasons /Divulgação)

Situado no alto da baía de Kalo Livadi, o novo resort inspira-se na arquitetura das Cíclades, oferecendo uma vista espetacular do topo da falésia. O hotel terá piscinas de borda infinita, spa de luxo, acesso direto à praia e excursões de iate para as ilhas próximas.

The Newman — Londres, Reino Unido

The Newman: 81 quartos e suítes que homenageiam o bairro Fitzrovia (Divulgação/Divulgação)

No coração de Fitzrovia, bairro criativo do centro de Londres, o The Newman se inspira na arquitetura vitoriana e art déco que define o caráter do bairro. O renomado estúdio de design Lind + Almond é a mente criativa por trás do design refinado e atemporal do hotel com 81 quartos e suítes que homenageiam o bairro, com referências a artistas, escritores e poetas do passado. O último andar abriga uma Penthouse Suite com terraço privativo e espaços para refeições, relaxamento e bem-estar, incluindo sauna. Além disso, ela pode ser reservada para se transformar em uma ampla suíte de quatro quartos. Outras comodidades incluem uma brasserie europeia contemporânea, o bar Gambit no térreo e duas salas privativas para refeições.

Hotel Danieli, Venezia, A Four Seasons Hotel — Itália

O Hotel Danieli de Veneza está sendo reinterpretado por Pierre-Yves Rochon, com a restauração da construção gótica de três palácios históricos. O hotel passará a oferecer suítes com vistas para a Lagoa de Veneza e acesso exclusivo por ela.

Américas

Four Seasons Hotel and Residences Cartagena — Colômbia

Preservando marcos coloniais na entrada do centro histórico de Cartagena, reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO, o hotel apresenta uma piscina e bar na cobertura, o spa Umari e oito opções gastronômicas que celebram os sabores colombianos e globais.

Pendry Mexico City — Cidade do México, México

Pendry Mexico City: localizado no bairro Roma Norte (Divulgação/Divulgação)

Considerado um dos bairros mais criativos da Cidade do México, Roma Norte receberá o hotel Pendry Mexico City. A propriedade contará com 114 quartos e suítes, além de 20 exclusivas Residências Pendry, desenvolvidas em colaboração com os escritórios locais Central de Arquitectura e IZ Arquitectos, com interiores da AVROKO. As experiências gastronômicas incluem uma cafeteria aberta o dia todo, o clássico Bar Pendry e um restaurante gastronômico com lounge na cobertura. Para relaxar, o hotel oferecerá piscina e solário no rooftop, o luxuoso Spa Pendry e uma academia de última geração. Inauguração no segundo semestre de 2026.

Delano Miami Beach — Miami Beach, Flórida, Estados Unidos

Delano Miami Beach: 171 quartos e suítes (Divulgação/Divulgação)

O Delano Miami Beach reabrirá oficialmente suas portas no início deste ano. Localizado no coração de South Beach, o destino histórico celebra a arte e o cenário cultural de Miami por meio de sua programação, hospitalidade e design de classe mundial. O projeto honra as raízes art déco do edifício, preservando elementos históricos. O hotel contará com 171 quartos e suítes, incluindo as Poolside Bungalow Suites e as Penthouse Suites. O Delano Miami Beach também abrigará quatro restaurantes e bares, incluindo uma recriação do Rose Bar.

White Elephant Aspen — Aspen, Colorado, Estados Unidos

White Elephant Aspen: parcerias artísticas, programação cultural, restaurante LoLa 41° e speakeasy (Divulgação/Divulgação)

Primeiro endereço da marca no Oeste americano, o White Elephant Aspen estará a poucos passos do centro de Aspen com 54 quartos e suítes, muitos com terraços privativos. O hotel contará com parcerias artísticas, programação cultural, restaurante LoLa 41° e speakeasy, além de piscina aquecida, jacuzzis. Por lá, esquiadores e aventureiros encontrarão lockers aquecidos, e curadoria de atividades sazonais. Inauguração em 3 de fevereiro de 2026.

África

Anantara Kafue River Zambia Tented Camp — Parque Nacional de Kafue, Zâmbia

O primeiro acampamento de tendas da Anantara levará os hóspedes ao Parque Nacional de Kafue, a maior e mais antiga reserva da Zâmbia, lar de mais de 500 espécies de aves. Situado entre duas ilhas e elevado 3,5 metros sobre plataformas de madeira, o hotel é foi projetado para valorizar o patrimônio do parque, preservar o fluxo natural da água e permitir que a vida selvagem circule livremente abaixo. O resort contará com dez vilas, incluindo uma Vila Presidencial de 400 metros quadrados, além de três Horizon Terrace Suites, cada uma elevada a 14 metros de altura. As experiências incluirão safáris guiados, passeios pelo rio e rituais de bem-estar inspirados nas tradições locais, tudo em meio a uma natureza intocada. Previsão de inauguração: segundo trimestre de 2026.