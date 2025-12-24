Frequentar praias é uma das atividades preferidas dos brasileiros. Segundo o levantamento feito pelo Ministério do Turismo (MTur) em parceria com a Nexus sobre as preferências de viagem no país, divulgado em setembro deste ano, o tipo de turismo favorito dos entrevistados é o turismo de "sol e praia".
De acordo com a pesquisa, praias foram escolhidas como o principal motivo para selecionar o destino de viagem entre 25% dos entrevistados.
As praias brasileiras “se caracterizam pela existência da faixa de areia, mas se distinguem uma das outras pelo relevo, pelas ondas que chegam à costa e nuances de cor da areia”, segundo descrição feita pelo MTur no documento de orientações de “Turismo Sol e Praia”.
A pasta destaca que as praias podem ser classificadas de acordo com o perfil de inclinação (suave, intermediário e inclinado) e pelo aspecto da areia (grosa, fina, compacta ou fofa).
Quantas praias existem no Brasil?
De acordo com o Ministério do Turismo, o Brasil possui cerca de 365 ilhas e mais de 2 mil praias que podem ser visitadas.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui 279 municípios de frente para o mar, ou seja, cidades de frente para o mar. Esse número representa cerca de 5% do total de 5.570 municípios brasileiros.
Os dados foram atualizados em 2024 e estimam que esses municípios façam parte de aproximadamente 12 mil km do litoral.
Segundo a Marinha, a costa brasileira tem aproximadamente 8.500 km de extensão, pois cada instituição utiliza diferentes métodos para medir, como recortes de baías, por exemplo.
Entre os estados, o Maranhão tem o maior número de cidades de frente para o mar: 33. Em seguida, aparece a Bahia, com 30.
Brasil tem 60 praias com “Bandeira Azul”
Entre as praias do Brasil, 60 receberam o selo “Bandeira Azul”, dado para as orlas que cumprem os critérios de qualidade da água, gestão ambiental, segurança, infraestrutura, preservação e educação ambiental.
Foram aprovadas 50 praias e 10 marinas no país, conforme anunciado em evento na Dinamarca neste ano.
A lista inclui um local em Alagoas, cinco na Bahia, 19 no Rio de Janeiro, quatro em São Paulo e 31 em Santa Catarina.
Confira as praias que receberam a certificação ambiental Bandeira Azul:
- Praia do Patacho, Porto de Pedras (AL)
- Praia do Paraíso – Guarajuba, Camaçari (BA)
- Praia da Espera – Itacimirim, Camaçari (BA)
- Praia da Viração – Ilhas dos Frades, Salvador (BA)
- Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe – Ilha dos Frades, Salvador (BA)
- Praia Azeda-Azedinha, Armação dos Búzios (RJ)
- Praia do Forno, Armação dos Búzios (RJ)
- Praia de José Gonçalves, Armação dos Búzios (RJ)
- Praia de Tucuns, Armação dos Búzios (RJ)
- Praia Lagunar Caiçara – Arraial do Cabo (RJ)
- Praia do Foguete, Cabo Frio (RJ)
- Praia do Peró, Cabo Frio (RJ)
- Praia do Pontal do Peró, Cabo Frio (RJ)
- Praia da Cidade Nova, Iguaba Grande (RJ)
- Praia de Ubás, Iguaba Grande (RJ)
- Praia do Sossego, Niterói (RJ)
- Prainha, Rio de Janeiro (RJ)
- Praia de Grumari, Rio de Janeiro (RJ)
- Praia da Reserva, Rio de Janeiro (RJ)
- Praia das Pedras de Sapiatiba, São Pedro da Aldeia (RJ)
- Praia das Pedras de Itaúna, Saquarema (RJ)
- Praia do Canto da Vila, Saquarema (RJ)
- Prainha, Saquarema (RJ)
- Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú (SC)
- Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú (SC)
- Praia de Taquaras, Balneário Camboriú (SC)
- Praia Central, Balneário Piçarras (SC)
- Praia da Barra do Rio Piçarras, Balneário Piçarras (SC)
- Praia de Piçarras, Balneário Piçarras (SC)
- Praia da Ponta do Jacques, Balneário Piçarras (SC)
- Praia da Conceição, Bombinhas (SC)
- Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas (SC)
- Praia da Tainha, Bombinhas (SC)
- Praia de Mariscal, Bombinhas (SC)
- Prainha de Mariscal, Bombinhas (SC)
- Praia da Lagoa do Peri, Florianópolis (SC)
- Praia das Cordas, Governador Celso Ramos (SC)
- Praia Grande, Governador Celso Ramos (SC)
- Prainha de Itá, Itá (SC)
- Praia dos Molhes do Atalaia, Itajaí (SC)
- Praia da Bacia da Vovó, Penha (SC)
- Praia da Saudade, Penha (SC)
- Praia Grande, Penha (SC)
- Praia Vermelha, Penha (SC)
- Praia do Ervino, São Francisco do Sul (SC)
- Praia de Ubatuba, São Francisco do Sul (SC)
- Praia do Forte, São Francisco do Sul (SC)
- Praia Grande, São Francisco do Sul (SC)
- Prainha – Praia da Saudade, São Francisco do Sul (SC)
- Praia do Tombo, Guarujá (SP)
- Marina - Yacht Clube da Bahia, Salvador (BA)
- Marina - Marina Costabella, Angra dos Reis (RJ)
- Marina - Tedesco Marina, Balneário Camboriú (SC)
- Marina - Iate Clube de Santa Catarina, Florianópolis (SC)
- Marina Conceição, Florianópolis (SC)
- Marina Itajaí, Itajaí (SC)
- Marina Villa Real, São Francisco do Sul (SC)
- Marina - Iate Clube de Santos, Guarujá (SP)
- Marina - Voga Marine, Ubatuba (SP)
- Marina Kauai, Ubatuba (SP)