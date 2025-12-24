Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Quantas praias existem no Brasil?

Viagem para aproveitar o sol e o mar é a preferida entre os brasileiros, segundo pesquisa

Praia da Azedinha, em Búzios (RJ): saiba quantas existem no Brasil (Marcelo Nacinovic/Getty Images)

Praia da Azedinha, em Búzios (RJ): saiba quantas existem no Brasil (Marcelo Nacinovic/Getty Images)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 06h00.

Frequentar praias é uma das atividades preferidas dos brasileiros. Segundo o levantamento feito pelo Ministério do Turismo (MTur) em parceria com a Nexus sobre as preferências de viagem no país, divulgado em setembro deste ano, o tipo de turismo favorito dos entrevistados é o turismo de "sol e praia".

De acordo com a pesquisa, praias foram escolhidas como o principal motivo para selecionar o destino de viagem entre 25% dos entrevistados.

As praias brasileiras “se caracterizam pela existência da faixa de areia, mas se distinguem uma das outras pelo relevo, pelas ondas que chegam à costa e nuances de cor da areia”, segundo descrição feita pelo MTur no documento de orientações de “Turismo Sol e Praia”.

A pasta destaca que as praias podem ser classificadas de acordo com o perfil de inclinação (suave, intermediário e inclinado) e pelo aspecto da areia (grosa, fina, compacta ou fofa).

Quantas praias existem no Brasil?

De acordo com o Ministério do Turismo, o Brasil possui cerca de 365 ilhas e mais de 2 mil praias que podem ser visitadas.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui 279 municípios de frente para o mar, ou seja, cidades de frente para o mar. Esse número representa cerca de 5% do total de 5.570 municípios brasileiros.

Os dados foram atualizados em 2024 e estimam que esses municípios façam parte de aproximadamente 12 mil km do litoral.

Segundo a Marinha, a costa brasileira tem aproximadamente 8.500 km de extensão, pois cada instituição utiliza diferentes métodos para medir, como recortes de baías, por exemplo.

Entre os estados, o Maranhão tem o maior número de cidades de frente para o mar: 33. Em seguida, aparece a Bahia, com 30.

Brasil tem 60 praias com “Bandeira Azul”

Entre as praias do Brasil, 60 receberam o selo “Bandeira Azul”, dado para as orlas que cumprem os critérios de qualidade da água, gestão ambiental, segurança, infraestrutura, preservação e educação ambiental.

Foram aprovadas 50 praias e 10 marinas no país, conforme anunciado em evento na Dinamarca neste ano.

A lista inclui um local em Alagoas, cinco na Bahia, 19 no Rio de Janeiro, quatro em São Paulo e 31 em Santa Catarina.

Confira as praias que receberam a certificação ambiental Bandeira Azul:

  • Praia do Patacho, Porto de Pedras (AL)
  • Praia do Paraíso – Guarajuba, Camaçari (BA)
  • Praia da Espera – Itacimirim, Camaçari (BA)
  • Praia da Viração – Ilhas dos Frades, Salvador (BA)
  • Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe – Ilha dos Frades, Salvador (BA)
  • Praia Azeda-Azedinha, Armação dos Búzios (RJ)
  • Praia do Forno, Armação dos Búzios (RJ)
  • Praia de José Gonçalves, Armação dos Búzios (RJ)
  • Praia de Tucuns, Armação dos Búzios (RJ)
  • Praia Lagunar Caiçara – Arraial do Cabo (RJ)
  • Praia do Foguete, Cabo Frio (RJ)
  • Praia do Peró, Cabo Frio (RJ)
  • Praia do Pontal do Peró, Cabo Frio (RJ)
  • Praia da Cidade Nova, Iguaba Grande (RJ)
  • Praia de Ubás, Iguaba Grande (RJ)
  • Praia do Sossego, Niterói (RJ)
  • Prainha, Rio de Janeiro (RJ)
  • Praia de Grumari, Rio de Janeiro (RJ)
  • Praia da Reserva, Rio de Janeiro (RJ)
  • Praia das Pedras de Sapiatiba, São Pedro da Aldeia (RJ)
  • Praia das Pedras de Itaúna, Saquarema (RJ)
  • Praia do Canto da Vila, Saquarema (RJ)
  • Prainha, Saquarema (RJ)
  • Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú (SC)
  • Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú (SC)
  • Praia de Taquaras, Balneário Camboriú (SC)
  • Praia Central, Balneário Piçarras (SC)
  • Praia da Barra do Rio Piçarras, Balneário Piçarras (SC)
  • Praia de Piçarras, Balneário Piçarras (SC)
  • Praia da Ponta do Jacques, Balneário Piçarras (SC)
  • Praia da Conceição, Bombinhas (SC)
  • Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas (SC)
  • Praia da Tainha, Bombinhas (SC)
  • Praia de Mariscal, Bombinhas (SC)
  • Prainha de Mariscal, Bombinhas (SC)
  • Praia da Lagoa do Peri, Florianópolis (SC)
  • Praia das Cordas, Governador Celso Ramos (SC)
  • Praia Grande, Governador Celso Ramos (SC)
  • Prainha de Itá, Itá (SC)
  • Praia dos Molhes do Atalaia, Itajaí (SC)
  • Praia da Bacia da Vovó, Penha (SC)
  • Praia da Saudade, Penha (SC)
  • Praia Grande, Penha (SC)
  • Praia Vermelha, Penha (SC)
  • Praia do Ervino, São Francisco do Sul (SC)
  • Praia de Ubatuba, São Francisco do Sul (SC)
  • Praia do Forte, São Francisco do Sul (SC)
  • Praia Grande, São Francisco do Sul (SC)
  • Prainha – Praia da Saudade, São Francisco do Sul (SC)
  • Praia do Tombo, Guarujá (SP)
  • Marina - Yacht Clube da Bahia, Salvador (BA)
  • Marina - Marina Costabella, Angra dos Reis (RJ)
  • Marina - Tedesco Marina, Balneário Camboriú (SC)
  • Marina - Iate Clube de Santa Catarina, Florianópolis (SC)
  • Marina Conceição, Florianópolis (SC)
  • Marina Itajaí, Itajaí (SC)
  • Marina Villa Real, São Francisco do Sul (SC)
  • Marina - Iate Clube de Santos, Guarujá (SP)
  • Marina - Voga Marine, Ubatuba (SP)
  • Marina Kauai, Ubatuba (SP)
Acompanhe tudo sobre:PraiasCuriosidadesTurismo

Mais de Brasil

Greve dos Correios: 17 sindicatos recusam proposta e anunciam paralisação

Universidades federais perdem quase R$ 500 milhões no Orçamento de 2026

Uso de drogas ilícitas cresce no Brasil e triplica entre mulheres em 10 anos

O que abre e o que fecha em SP no feriado de Natal

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

4 CEOs recomendam os melhores livros para mudar de vida em 2026

Inteligência Artificial

Nvidia banca seus próprios clientes para crescer. E se eles quebrarem?

Mundo

Os países mais pobres do mundo em 2025, segundo o FMI

Mercados

C&A, Renner e Riachuelo: qual varejista de moda se saiu melhor em 2025?