Frequentar praias é uma das atividades preferidas dos brasileiros. Segundo o levantamento feito pelo Ministério do Turismo (MTur) em parceria com a Nexus sobre as preferências de viagem no país, divulgado em setembro deste ano, o tipo de turismo favorito dos entrevistados é o turismo de "sol e praia".

De acordo com a pesquisa, praias foram escolhidas como o principal motivo para selecionar o destino de viagem entre 25% dos entrevistados.

As praias brasileiras “se caracterizam pela existência da faixa de areia, mas se distinguem uma das outras pelo relevo, pelas ondas que chegam à costa e nuances de cor da areia”, segundo descrição feita pelo MTur no documento de orientações de “Turismo Sol e Praia”.

A pasta destaca que as praias podem ser classificadas de acordo com o perfil de inclinação (suave, intermediário e inclinado) e pelo aspecto da areia (grosa, fina, compacta ou fofa).

Quantas praias existem no Brasil?

De acordo com o Ministério do Turismo, o Brasil possui cerca de 365 ilhas e mais de 2 mil praias que podem ser visitadas.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui 279 municípios de frente para o mar, ou seja, cidades de frente para o mar. Esse número representa cerca de 5% do total de 5.570 municípios brasileiros.

Os dados foram atualizados em 2024 e estimam que esses municípios façam parte de aproximadamente 12 mil km do litoral.

Segundo a Marinha, a costa brasileira tem aproximadamente 8.500 km de extensão, pois cada instituição utiliza diferentes métodos para medir, como recortes de baías, por exemplo.

Entre os estados, o Maranhão tem o maior número de cidades de frente para o mar: 33. Em seguida, aparece a Bahia, com 30.

Brasil tem 60 praias com “Bandeira Azul”

Entre as praias do Brasil, 60 receberam o selo “Bandeira Azul”, dado para as orlas que cumprem os critérios de qualidade da água, gestão ambiental, segurança, infraestrutura, preservação e educação ambiental.

Foram aprovadas 50 praias e 10 marinas no país, conforme anunciado em evento na Dinamarca neste ano.

A lista inclui um local em Alagoas, cinco na Bahia, 19 no Rio de Janeiro, quatro em São Paulo e 31 em Santa Catarina.

Confira as praias que receberam a certificação ambiental Bandeira Azul: