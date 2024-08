Versão particular do 737 Max custa US$ 110 milhões e tem bar feito com mármore

O Boeing 737 Max não tem a melhor reputação. Depois que 346 pessoas morreram entre 2018 e 2019, ele voltou às manchetes em janeiro depois que um jato da Alaska Airlines teve uma porta que explodiu no ar após problema com um parafusoo.

No entanto, embora seja superado em vendas pelo Airbus A320neo, o 737 Max ainda continua popular entre os clientes. Isso não significa apenas operadores comerciais, pois também pode ser transformado em um jato particular.

De acordo com o Business Insider, a empresa oferece o 737 Max numa versão premium por um preço médio de US$ 110 milhões, de acordo com a Simple Flying.

O primeiro foi entregue em 2018, e este jato estava em exibição na EBACE, a maior conferência de aviação executiva da Europa, em maio.

Ter seu próprio avião comercial vem com muito mais espaço do que um jato executivo construído para esse fim. O Dassault Falcon 10X de US$ 75 milhões pode ter um quarto e um chuveiro, mas este 737 Max tem mais.

A cabine é enorme, com mais de 15 assentos. A cozinha é totalmente equipada.

São dois quartos, três banheiros, uma cozinha totalmente equipada e um bar feito com mármore italiana.