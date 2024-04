Boeing já pagou mais de R$ 800 milhões em compensação para Alaska Airlines após avião perder a porta

A Boeing, gigante da indústria aeroespacial, já pagou aproximadamente US$ 160 milhões (R$ 809 milhões) para o grupo controlador da companhia aérea Alaska Airlines como compensação pelo incidente com um painel conhecido como "tampão de porta" que se soltou da fuselagem quando o avião sobrevoava o estado do Oregon, no oeste dos Estados Unidos, de acordo com documentos apresentados pela companhia.

Segundo a ABC News, a empresa confirmou que o dinheiro é uma "compensação inicial" da Boeing "para lidar com os danos financeiros incorridos como resultado do Voo 1282 e da paralisação dos 737-9 MAX".

Segundo a documentação apresentada pela Alaska, desde o incidente, a empresa perdeu aproximadamente US$ 160 milhões do primeiro trimestre —"principalmente compreendendo receitas perdidas, custos devido a operações irregulares e custos para restaurar nossa frota ao serviço operacional".

Relembre o caso

O voo transportava 171 passageiros e seis membros da tripulação, e seguia de Portland para Ontario, no estado da Califórnia, nos EUA. Na ocasião, passageiros perderam alguns pertences e tiveram ferimentos leves. Ninguém morreu por conta do incidente.

Durante as investigações, as companhias aéreas americanas United e Alaska Airlines informaram ter encontrado "componentes soltos" em algumas de suas aeronaves Boeing 737 MAX 9 durante inspeções preliminares.