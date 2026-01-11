Médico é chamado à prisão após piora da saúde de Bolsonaro, diz Carlos

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) afirmou neste domingo, 11, em publicações nas redes sociais, que médicos foram chamados à prisão para avaliar o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo Carlos, o ex-presidente apresenta crises persistentes de soluços, azia constante e episódios de vômito, que têm dificultado a alimentação e o sono. O filho ainda destacou o impacto psicológico da prisão, agravado pelo fato de Bolsonaro estar, segundo ele, "sozinho na solitária".

Carlos Bolsonaro divulgou uma imagem que, segundo ele, registra o ex-presidente durante crises de vômito, atribuídas a sequelas da facada sofrida em 2018, durante a campanha presidencial.

Na publicação, ele ainda informou que a defesa do ex-presidente protocolou, no fim de semana, mais um pedido de prisão domiciliar humanitária junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), que ainda não havia sido analisado até o momento da postagem.

Bolsonaro está preso desde o fim de novembro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses pelo envolvimento na tentativa de golpe de Estado.