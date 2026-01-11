Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Médico é chamado à prisão após piora da saúde de Bolsonaro, diz Carlos

Segundo ex-vereador, o ex-presidente apresenta crises persistentes de soluços, azia constante e episódios de vômito

(PABLO PORCIUNCULA/AFP)

(PABLO PORCIUNCULA/AFP)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 20h38.

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) afirmou neste domingo, 11, em publicações nas redes sociais, que médicos foram chamados à prisão para avaliar o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo Carlos, o ex-presidente apresenta crises persistentes de soluços, azia constante e episódios de vômito, que têm dificultado a alimentação e o sono. O filho ainda destacou o impacto psicológico da prisão, agravado pelo fato de Bolsonaro estar, segundo ele, "sozinho na solitária".

Carlos Bolsonaro divulgou uma imagem que, segundo ele, registra o ex-presidente durante crises de vômito, atribuídas a sequelas da facada sofrida em 2018, durante a campanha presidencial.

Na publicação, ele ainda informou que a defesa do ex-presidente protocolou, no fim de semana, mais um pedido de prisão domiciliar humanitária junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), que ainda não havia sido analisado até o momento da postagem.

Bolsonaro está preso desde o fim de novembro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses pelo envolvimento na tentativa de golpe de Estado.

Acompanhe tudo sobre:Carlos BolsonaroJair Bolsonaro

Mais de Brasil

Fila do Bolsa Família termina 2025 com 503 mil à espera do benefício

Tornado em São José dos Pinhais alcançou 180 km/h

São Paulo bate recorde de calor em 2026 e pode chegar aos 36°C neste domingo

Tornado em Curitiba destelha casas e forma funil de vento; veja vídeos

Mais na Exame

Casual

Globo de Ouro 2026: vencedores recebem dinheiro além da estatueta?

Marketing

Startup cria IA que promete reduzir carrinho abandonado na compra online

Mundo

Rússia combate na Ucrânia há tanto tempo quanto na Segunda Guerra Mundial

Brasil

Fila do Bolsa Família termina 2025 com 503 mil à espera do benefício