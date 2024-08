NASA considera usar SpaceX para resgatar astronautas presos na ISS

A NASA está considerando utilizar a SpaceX para trazer de volta à Terra dois astronautas que estão na Estação Espacial Internacional (ISS) após enfrentarem dificuldades técnicas com a nave CST-100 Starliner da Boeing. Sunita Williams e Barry Wilmore, que deveriam retornar há quase dois meses, agora podem permanecer na estação até fevereiro de 2025, enquanto a NASA avalia as melhores opções para sua volta. As informações são do Financial Times.

A missão da SpaceX, inicialmente planejada para levar uma nova tripulação e suprimentos à ISS ainda este mês, foi adiada para setembro. A agência espacial americana estuda a possibilidade de utilizar essa missão para trazer Williams e Wilmore de volta à Terra, ocupando dois dos quatro assentos disponíveis na cápsula da SpaceX, o que pode ocorrer no início do próximo ano. A decisão final sobre qual nave será utilizada para o retorno dos astronautas deve ser tomada em meados de agosto.

A situação representa um desafio para a Boeing, que já enfrenta um escrutínio crescente sobre a qualidade e segurança de seus processos, especialmente após admitir fraude junto à Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) em julho. O programa Starliner, que deveria competir com a SpaceX no transporte de tripulação e suprimentos para a ISS, tem enfrentado uma série de dificuldades, incluindo estouros de orçamento e múltiplos atrasos nos lançamentos, mesmo antes do início da missão de Williams e Wilmore em 5 de junho de 2024.

Desde o lançamento, a cápsula Starliner apresentou problemas, incluindo vazamento de hélio e mau funcionamento de cinco de seus propulsores. A NASA e a Boeing estão investigando as causas desses problemas para determinar a viabilidade do uso da Starliner no retorno dos astronautas. Caso a Nasa opte por utilizar a SpaceX, a Boeing e a agência precisarão reconfigurar os parâmetros de software da Starliner para que a cápsula possa desacoplar automaticamente da ISS e retornar à Terra sem a necessidade de intervenção da tripulação.

Cautela máxima

A NASA está adotando uma postura cautelosa em relação ao retorno dos astronautas. Embora a Boeing tenha se mostrado confiante na capacidade da Starliner, alguns funcionários da Nasa preferem entender melhor as causas dos problemas técnicos antes de tomar uma decisão. O gerente do programa de tripulação comercial da Nasa, Steve Stich, ressaltou a importância de compreender os aspectos técnicos que levaram aos problemas com a Starliner.

A Boeing, por sua vez, afirmou que ainda acredita na capacidade da Starliner e em sua segurança para a missão. No entanto, caso a NASA decida mudar o plano de retorno, a empresa está preparada para configurar a cápsula para um retorno não tripulado, demonstrando sua disposição em colaborar com a agência espacial americana para garantir a segurança dos astronautas.

A decisão da NASA será crucial não apenas para o futuro das missões de transporte de tripulação à ISS, mas também para o posicionamento da Boeing no competitivo mercado de voos espaciais comerciais. A situação destaca a importância de processos rigorosos de segurança e a necessidade de múltiplas opções para garantir a proteção e o sucesso das missões espaciais.