Vendas da Ford sobem 70% em 2024 com mudança estratégica na produção da Ranger

Os bons ventos sopram para a Ford no Brasil. A montadora registrou um expressivo aumento de 70% nas vendas em 2024, comparado ao ano passado, com quase 48.000 unidades vendidas, impulsionadas pelo sucesso da Ranger, que já soma 30.000 picapes comercializadas neste ano. Este é o melhor desempenho da empresa no mercado brasileiro desde a adoção de seu novo portfólio importado, focado em picapes, SUVs, veículos comerciais e ícones, como o Mustang.

"O pilar de crescimento sem dúvida alguma foi a Ranger", comemora Martín Galdeano, CEO da Ford para a América do Sul. A venda da picape teve um crescimento de quase 60%, alcançando recordes históricos de participação nos quase 30 anos de comercialização da Ranger no Brasil.

Para atender à crescente demanda no Brasil e na América do Sul, a Ford anunciou um aumento de 15% na produção da picape na fábrica de Pacheco, na Argentina, a partir de 2025, com uma capacidade anual de 70.000 unidades.

Transformação na produção da Ranger

Uma mudança estratégica na planta argentina foi crucial para alavancar as vendas da picape no Brasil. Antes, o motor da Ranger era importado, mas agora, com a remodelação da linha de montagem, a produção do motor passou a ser realizada localmente.

O investimento total nesse processo foi de 80 milhões de dólares, parte de um aporte maior de 660 milhões de dólares voltado para a produção da Ranger na Argentina.

Novos lançamentos para 2025

A Ford se prepara para um ano de grandes lançamentos. Em 2025, serão dez novos modelos, incluindo uma edição limitada para comemorar os 60 anos do Mustang. Anunciado em 11 de dezembro, o modelo celebra o legado do icônico esportivo, com uma novidade: o câmbio manual.

"O câmbio manual se soma a outros atributos da sétima geração do Mustang, consolidando-o como a expressão máxima do muscle car", afirma Marcel Bueno, diretor de marketing da Ford América do Sul. O objetivo da montadora é tornar esse modelo uma peça colecionável, alinhada com a história do Mustang.

Ford Ranger Raptor: confiabilidade e alta performance

Em outubro, a Ford Ranger Raptor foi destacada no ranking EXAME Casual Melhores Carros do Ano de 2024 como o carro mais confiável acima de R$ 300.000. Lançado com grande sucesso, o modelo vendeu 400 unidades em apenas 5 horas. Com 397 cavalos de potência, a Raptor acelera de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos e é equipada com amortecedores de competição com ajuste ativo, adaptando-se automaticamente às condições do terreno.

A picape se destaca pela grade preta com o nome "Ford" em letras grandes e para-choques de aço conectados aos alargadores dos para-lamas. No interior, a Ranger Raptor combina esportividade e refinamento, tornando-se referência em sua categoria. Seu preço parte de R$ 469.700.