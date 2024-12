Vendas de veículos no Brasil crescem 15% em 2024, maior alta desde 2007

A venda de veículos no Brasil cresceu 15% em 2024 em relação ao ano anterior, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), que representa as montadoras presentes no país. O dado é um balanço estimado, já que ainda faltam poucos dias para o fim do ano, mas a entidade projeta que 2024 fechará com 2,65 milhões de autoveículos emplacados (incluindo caminhões, carros e ônibus).

Este é o maior número registrado desde 2007. Apesar do crescimento no mercado interno, a produção deve aumentar 10,7%, totalizando 2,574 milhões de autoveículos fabricados no Brasil. A diferença entre os percentuais de vendas e produção é explicada pela estagnação nas exportações e o aumento expressivo nas importações, que subiram 31,5% (463 mil unidades).

Na comparação entre o segundo e o primeiro semestre de 2024, a produção cresceu 26,2%, os emplacamentos 32% e as exportações 44,2%.

“O Brasil foi o que mais cresceu entre os principais mercados do mundo. Esperamos começar 2025 nesse ritmo acelerado e fazer do próximo ano o último degrau antes da volta ao patamar dos 3 milhões de unidades vendidas”, avalia o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite.

Importações e exportações

As importações representaram 17,4% dos emplacamentos, a maior participação dos últimos 10 anos, sendo que um terço dos modelos importados veio de empresas que não produzem no Mercosul.

“Este desequilíbrio na balança comercial, causado pelo baixo Imposto de Importação para elétricos e híbridos, impediu que fabricantes locais obtivessem uma recuperação ainda mais robusta”, analisa Lima Leite.

Para 2025, a produção deve crescer 6,8%, alcançando 2,749 milhões de unidades. Esse crescimento será liderado por veículos leves (+7,3%), enquanto a produção de caminhões e ônibus deve permanecer estável em 169 mil unidades.

Desde 2022, as exportações apresentam crescimento modesto. Em 2024, o volume esperado é de 402,6 mil unidades, uma leve queda de 0,3% em relação ao ano anterior. A redução foi impactada pela retração dos mercados de destinos importantes como Chile e Colômbia e pela perda de participação no México.

A Argentina, no entanto, recuperou o posto de principal parceiro comercial do Brasil, com um crescimento de 39% nas exportações para o país. Para 2025, a Anfavea projeta uma recuperação maior, com exportações atingindo 428 mil unidades, uma alta de 6,2%.

Comparação global de vendas

O Brasil liderou o crescimento global no setor automotivo em 2024, superando mercados importantes. Confira os principais desempenhos:

Brasil : +15%

: +15% Canadá : +10,5%

: +10,5% México : +9,4%

: +9,4% China : +3,8%

: +3,8% Índia : +3,4%

: +3,4% Estados Unidos : +2,8%

: +2,8% Reino Unido : +2,5%

: +2,5% Alemanha : -0,4%

: -0,4% França : -3%

: -3% Japão: -7,2%