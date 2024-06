O 'pulo do gato' de US$ 80 milhões da Ford que muda a produção da Ranger para o Brasil

DE BUENOS AIRES - A nova Ranger é um sucesso de vendas para a Ford no Brasil. Desde o lançamento da picape, no ano passado, foram vendidas mais de 20.000 unidades, com um crescimento de 42% em 2023 em relação a 2022. Dentro do segmento, a Ranger atualmente tem 19% do mercado e encostou na vice-líder, a Chevrolet S10, que tem 20% de share. Tudo está andando bem, mas sempre pode melhorar. É assim que a marca do oval azul pensa.

A picape, sucesso no Brasil, é fabricada na planta de Pacheco, na Argentina, nos arredores de Buenos Aires. Todo o processo sempre foi feito ali, exceto um componente fundamental do carro: o motor. O coração da picape, que era importado, passou agora a ser produzido também no país vizinho em uma remodelação completa da linha de montagem.

O investimento total chega a 80 milhões de dólares e faz parte de um aporte maior, de 660 milhões de dólares, que está sendo feito na planta de Pacheco para a produção da Ranger. "A fábrica de motores marca um novo começo para as picapes, focada em qualidade de serviço. A produção local nos permite controlar melhor o processo e nos dá flexibilidade de adaptar os carros ao mercado local", explica Martín Galdeano, CEO da Ford América do Sul.

A nova fábrica tem capacidade instalada para produzir 82.000 motores por ano e vai funcionar em dois turnos. A montagem é de dois motores: um deles, o Lion 3.0 V6, com 250 cv e o maior torque da categoria, de 600 Nm, já está sendo produzido ali. No segundo semestre começa a fabricação do Panther 2.0 de quatro cilindros, com 170 cv e torque de 405 Nm, reconhecido pela força e economia de combustível.

Fábrica de motores da Ford: flexibilidade de mudanças. (Divulgação/Divulgação)

Raptor caiu no gosto do consumidor

No fim do ano passado, a Ford entrou no segmento de picapes de alta performance com a Ranger Raptor. O sucesso do lançamento foi tanto que foram vendidas 400 unidades em apenas cinco horas.

A Raptor tem a capacidade de 'voar' quando o solo demanda, com uma potência de 397 cavalos e acelera de zero a 100 quilômetros por hora em 5,8 segundos. É equipada com amortecedores de competição Fox Live Valve Shocks 2.5, com funcionamento ativo que se adapta às condições do terreno.

Esse sistema inteligente utiliza um acelerômetro e sensores em cada canto da carroceria para medir múltiplas variáveis, 500 vezes por segundo, e ajustar individualmente o amortecimento de cada pistão, por meio de câmaras de compensação com controle eletrônico.

*O jornalista viajou a convite da Ford.