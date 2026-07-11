Torre Eiffel recebe cinema ao ar livre e gratuito

Desde 2013, o festival Cinéma Paradiso, criado pela rede mk2, leva sessões de cinema a locais incomuns de Paris. A iniciativa já passou pelo Grand Palais, ocupou o pátio do Louvre e se instalou às margens do rio, na Seine Musicale. Para a edição de setembro, a produção decidiu ir além: o novo endereço será a Torre Eiffel.

Entre os dias 24 e 27 de setembro de 2026, o salão Gustave Eiffel, localizado no primeiro andar do monumento, receberá um espaço de exibição aberto ao público e com entrada gratuita. O ambiente fica a 57 metros de altura e tem paredes de vidro que emolduram uma vista panorâmica da cidade, com a estrutura de ferro da torre compondo o cenário ao redor das telas.

Uma parceria inédita entre mk2 e a torre

Sessão do Cinéma Paradiso no pátio do Louvre, em edição anterior do festival, com o público reunido ao ar livre (Divulgação )

É a primeira vez que a administração da Torre Eiffel recebe o festival. Segundo Elisha Karmitz, CEO do grupo mk2, a escolha do local carrega um peso simbólico. Em declaração à imprensa, ele afirmou que depois da experiência no Louvre, ocupar a Torre Eiffel representa um novo marco para o projeto, com o objetivo de devolver o monumento aos moradores da cidade e propor uma forma diferente de vivenciar o espaço.

Patrick Branco Ruivo, diretor-geral da SETE, empresa que administra a torre, também comentou a parceria. Ele destacou que o monumento sempre teve uma relação próxima com o cinema, tendo servido de inspiração para diversas gerações de cineastas ao longo das décadas.

Programação e ingressos

A lista completa de filmes exibidos, assim como eventuais convidados especiais, será divulgada em 8 de setembro. Até lá, o público pode se inscrever para participar do sorteio de ingressos pelo site mk2-festivalparadiso.com. Como as vagas são limitadas e a procura tende a ser alta, a organização recomenda que os interessados façam a inscrição assim que o sorteio for aberto.

O acesso às sessões será totalmente gratuito, sem cobrança de valores adicionais para quem for sorteado. A proposta segue o modelo já adotado nas edições anteriores do festival, que privilegia a democratização do acesso a espaços culturais tradicionalmente vinculados ao turismo e a preços elevados.

Um capítulo a mais na história do Cinéma Paradiso

Ao longo de mais de dez anos, o Cinéma Paradiso construiu um histórico de ocupações que combinam cinema e arquitetura de grande valor histórico. A escolha da Torre Eiffel amplia esse repertório e reforça a proposta original do festival, que é aproximar o público parisiense de locais monumentais por meio de experiências culturais gratuitas e abertas a todos.

A expectativa da organização é que a edição de setembro repita o sucesso de público das ocupações anteriores, somando à programação de filmes o diferencial de uma vista única sobre a capital francesa, vista raramente associada a esse tipo de evento.