Depois do roubo, Louvre vai cobrar ingresso mais caro de turistas não europeus

A partir de 2026, o museu mais famoso do mundo vai pesar no bolso de quem vem de fora da Europa. Depois do roubo das joias, o Louvre, em Paris, aumentará em 45% o valor dos ingressos para visitantes não europeus. A decisão foi aprovada nesta quinta-feira pelo conselho de administração do museu.

Já em janeiro, o valor passa de € 22 para € 32 (cerca de R$ 198, na atual cotação). O reajuste vale para todos os turistas fora do Espaço Econômico Europeu — União Europeia, Islândia, Liechtenstein e Noruega —, incluindo países como Estados Unidos, China, Brasil, Canadá, entre outros.

O objetivo é arrecadar entre € 15 e € 20 milhões por ano, segundo estimativas da própria instituição. Segundo a AFP, o dinheiro será destinado a solucionar problemas estruturais do museu e reforçar medidas de segurança, especialmente após o roubo de joias da coroa francesa, em outubro deste ano.

Em janeiro de 2024, o museu já havia aumentado o valor dos ingressos de € 17 para € 22 para todos os públicos.

Mais dinheiro — e controvérsia

Antes mesmo da aplicação, o novo reajuste já tem causado controvérsias. Um relatório recente do Tribunal de Contas francês, consultado pela AFP, revela que o Louvre enfrenta "uma montanha de investimentos que não está em condições de financiar", motivada sobretudo pela falta de priorização dos projetos que inicia.

O roubo das joias, em outubro, também evidenciou falhas graves de segurança no local, que vêm sendo investigadas pela administração do museu.

Mas a escolha do aumento somente para o grupo estrangeiro tem gerado críticas por parte de sindicalistas. A cobrança diferenciada, na visão desses grupos, fere o princípio do "universalismo" do Louvre, que defende o acesso igualitário à arte e ao patrimônio cultural mundial.

Os funcionários do museu também alegam que o controle de nacionalidade pode sobrecarregar equipes que já lidam com escassez de pessoal.

De acordo com o relatório financeiro de 2024, o Louvre recebeu 8,7 milhões de visitantes no ano passado, dos quais 69% eram turistas estrangeiros. Os norte-americanos lideram o ranking, seguidos por franceses e chineses — os dois últimos, grupos com presença constante no museu.

Quando a nova tarifa do Louvre começa?

A expectativa da administração do Louvre é que a nova tarifa entre em vigor em 14 de janeiro de 2026. Até lá, o museu planeja estruturar melhor os recursos arrecadados com a cobrança atual e ampliar a segurança para evitar novos episódios como o roubo de outubro.