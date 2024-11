Semana Internacional do Café em Belo Horizonte debate clima, ciência e futuro do setor cafeeiro

Belo Horizonte convida todos para uma xícara de café. Entre os dias 20 e 22 de novembro de 2024, a cidade recebe a 12ª edição da Semana Internacional do Café, um dos maiores e mais importantes eventos do mercado cafeeiro do Brasil e do mundo.

Com o tema “Como o clima, a ciência e os novos consumidores estão moldando o futuro do café”, a SIC, como é conhecida, espera movimentar aproximadamente R$ 60 milhões em negócios e receber cerca de 20 mil participantes de 40 países, no Expominas, na capital mineira.

“Minas Gerais é referência na produção e comercialização de cafés, sendo responsável por 51% de toda a safra do Brasil. Há mais de uma década, o Sebrae Minas desenvolve um trabalho de excelência com as nove regiões produtoras do estado para valorizar a atuação dos produtores, gerar novos mercados e perspectivas de negócios e estimular o desenvolvimento econômico e sustentável dos territórios. E a SIC, que acontece anualmente em nosso estado, traz uma visão diferenciada para ajudar a impulsionar esse trabalho e destacar a identidade e a origem controlada dos nossos cafés”, destaca o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

Xícara cheia

Durante três dias, a programação oferece uma variedade de conteúdos, como palestras, workshops, competições, pesquisas e degustações orientadas. Os visitantes têm acesso a 170 marcas expositoras, com novidades e tendências de mercado. Além disso, podem acompanhar premiações como o Coffee of the Year, que destaca os melhores cafés brasileiros da nova safra, e o Campeonato Brasileiro de Barista, cujo vencedor representará o Brasil no campeonato mundial em 2025.

"A Semana Internacional do Café abre portas para que toda a cadeia produtiva se conecte, troque conhecimento e identifique oportunidades de negócios. Para nós da Nespresso, o evento é também um momento para reforçarmos nosso compromisso com o café de alta qualidade sustentável e regenerativo, e compartilharmos com o público nossos esforços para fazer do café uma força para o bem”, conta Mariana Marcussi, Diretora de Marketing e Sustentabilidade da Nespresso Brasil, marca que estará presente no evento.

A feira é um evento focado em negócios e B2B que reúne profissionais do mercado do café, incluindo grandes produtores, futuros empreendedores, agrônomos, mestres de torra e baristas. Participam também representantes de empresas que atuam em diversas etapas da cadeia produtiva – desde a seleção e processamento até a embalagem do grão –, além de setores complementares, como o de leites vegetais, promovendo uma rica troca de experiências e fortalecimento do mercado.

“A SIC se estabeleceu como a principal plataforma para a promoção, acesso a mercados, e negócios do café brasileiro e se tornou um ponto de encontro indispensável para produtores, compradores, cooperativas, indústria, torrefadores, baristas e especialistas em café de todo o Brasil e do mundo. Participar do evento é uma oportunidade única para se engajar em discussões relevantes sobre a produção de cafés sustentáveis e de origem controlada, proporcionando um ambiente fértil para a troca de conhecimentos, inovação e estabelecimento de parcerias estratégicas”, comenta Caio Alonso, diretor da Espresso&CO, um dos realizadores do evento.

12ª Semana Internacional do Café – SIC

Site: www.semanainternacionaldocafe.com.br

Datas: 20, 21 e 22 de novembro de 2024

Horário: das 10h às 19h

Local: Expominas – Av. Amazonas, 6200, Gameleira, Belo Horizonte, Minas Gerais

Ingressos: https://sigevent.pro/sic/visitantes/formularios.php?id_edicao=178

Pessoa física: R$ 70,00 (para os três dias)

Visitante com CNPJ: gratuito

Produtor rural: gratuito

Visitante internacional: gratuito