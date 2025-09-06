Casual

The Town: confira os horários e o line-up completo do dia 6 de setembro

De volta ao Autódromo de Interlagos, o festival pretende receber 500 mil pessoas de 6 a 14 de setembro — cerca de 100 mil por dia

The Town: veja o horário e o line-up completo deste sábado, 6 (Denise Truscello/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 06h02.

O The Town 2025 estreia neste sábado, 6, com uma programação que se estende das 12h até as 2h da madrugada. As principais atrações do dia são Travis Scott, Matuê e Lauryn Hill

Neste ano, o evento deve movimentar R$ 2 bilhões, segundo estimativa SPTuris, superando por pouco os R$ 1,9 bilhão arrecadado na última edição.

No Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o primeiro dia traz um line-up diversificado, distribuído em cinco palcos principais: Skyline, The One, Factory, Quebrada e São Paulo Square, além do palco The Tower para atrações especiais.

Veja abaixo o line-up e os horários completos do dia 6 de setembro.

Line-up e horários do dia 6 de setembro

Palco Skyline

  • Filipe Ret – 15h50
  • Burna Boy – 18h10
  • Don Toliver – 20h30
  • Travis Scott – 23h15

Palco The One 

  • Karol Conká (convida AjuliaCosta e Ebony) – 14h40
  • Mc Cabelinho – 17h
  • Matuê – 19h20
  • Lauryn Hill (convida YG Marley e Zion Marley) – 21h55

Palco Factory

  • Budah - 13h
  • Borges - 14h45
  • Wiu - 17h05
  • Teto - 19h25

Palco Quebrada 

  • Batalha da Aldeia - Superliga The Town - 15h55
  • Tasha e Tracie - 18h15
  • MC Hariel - 20h35

Praça São Paulo 

  • São Paulo Square Big Band - 14h
  • São Paulo Square Big Band com Tony Gordon - 17h10
  • Joabe Reis - 19h30
  • Stacey Ryan - 22h05

Ainda na madrugada, às 00h20, o palco The Tower recebe a apresentação de Victor Lou com o coletivo GBR, fechando a programação musical do dia.

Mapa do The Town

Mapa completo do The Town 2025 (Divulgação/The Town)

Como chegar ao The Town?

O festival não conta com estacionamento disponível. É possível chegar até o The Town via transporte público, pela estação Autódromo (Linha 9 – Esmeralda/Osasco - Bruno Covas-Mendes/Vila Natal). De lá, basta andar em torno de 850 metros até o Autódromo de Interlagos. Exclusivamente para os dias de festival, o funcionamento das linhas de trem e metrô será de 24 horas. Também serão feitos bloqueios de ruas, garantindo maior segurança do público para a chegada aos portões de acesso, assim como para os moradores da região.

A partir da 00h00, durante os cinco dias de The Town, apenas a Estação Autódromo permanece aberta para embarque do público – sendo assim, todas as restantes funcionarão apenas para desembarque.

Além disso, quem for ao The Town, além de poder utilizar as linhas 4, 5, 8 e 9 por 24h, terá alguns serviços especiais a disposição: trens expresso para a ida e semiexpresso na ida e na volta do Autódromo estarão disponíveis. As passagens para os serviços especiais podem ser adquiridas apenas antecipadamente, através do site oficial. Os passaportes expressos custam a partir de R$ 40, enquanto os semiexpressos têm preços a partir de R$ 15. Os valores contemplam os bilhetes de ida e volta.

É possível também chegar por aplicativos de transporte ou pelo transfer oficial do evento.

Como comprar bebidas e alimentos no The Town?

Diferente de outros festivais, o The Town terá funcionamento com cartões de débito, crédito ou Pix em qualquer ponto de venda, inclusive com os ambulantes nos gramados. Quem optar pagar com dinheiro terá que comprar um cartão pré-pago customizado com o tema do festival em um dos Caixas Cashless. O cartão custa R$ 7,00 e o fã poderá levar para casa como lembrança ou pedir o estorno do valor ao devolver o cartão no fim do dia neste caso, o cliente poderá pedir o estorno em até sete dias. O valor mínimo da recarga é de R$ 1.

Atenção: não será possível usar dinheiro em espécie como forma de pagamento.

Dicas para aproveitar o festival e não passar perrengues

  • Com a temperatura dos últimos dias, não se esqueça do protetor solar e dos óculos de sol;
  • Como festival conta com banheiros químicos, e alguns banheiros fixos. Uma sugestão é levar papel higiênico e lenços umedecidos;
  • Caso você tenha um power bank, ou bateria portátil, não deixe de levar. Muito possivelmente você vai querer tirar fotos e fazer vídeos dos shows, e poucas baterias conseguem durar o dia todo;
  • O autódromo é gigantesco, então já prepare para andar bastante. Vá com um calçado confortável;
  • Leve uma canga, caso queira descansar no gramado;
  • Caso chova, é sempre interessante ter uma sacolinha plástica para proteger seus pertences ou para guardar algum item sujo ou molhado;
  • Tome cuidado com os seus pertences dentro e fora do festival. Leve itens de valor — cartões, documentos, bilhete-único — dentro de uma doleira;
  • Utilize o aplicativo do The Town para consultar horários e locais dos shows.

Onde assistir ao The Town?

O festival será transmitido pela TV aberta e por assinatura, e também pelo streaming.

  • TV por assinatura: a partir das 14h15, a Multishow transmite os shows do Palco Skyline e Palco The One. O Bis transmite dois palcos paralelos, o Factory e o Quebrada.
  • TV aberta: a TV Globo exibe alguns shows específicos do festival. Todas as noites, a parte final do último show do palco Skyline e um compacto com melhores momentos do dia também será exibido. Aos sábados será após o Altas Horas. Nos demais dias, após o Estrela da Casa.
  • Streaming: assinantes da Globoplay Preamium poderão assistir ao festival pelo Multishow, Bis e TV Globo, em 4K com sinal extra.
