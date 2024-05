The Macallan fará experiência de 660 mil reais em hotel na Escócia

Conhecida por apresentar uísques excepcionais e raros, a destilaria escocesa The Macallan anuncia uma experiência única no The Balmoral, o hotel mais icônico de Edimburgo. A ‘Horizon Whisky Experience’ estará disponível a partir de agosto de 2024.

Por 100.000 libras (660.000 reais) o evento incluirá uma garrafa do uísque The Macallan Horizon, uma estadia de duas noites na encantadora suíte presidencial do Balmoral, a Scone & Crombie Suite, um tour privado e pernoite na The Macallan Estate, e uma associação ao exclusivo SCOTCH Club do hotel.

Fruto de uma parceria única com a Bentley Motors, o uísque The Macallan Horizon é apresentado em um recipiente de vidro personalizado. A embalagem da garrafa incorpora seis materiais únicos de suma importância para ambas as marcas, incluindo cobre reciclado dos pequenos alambiques em desuso que existiam na antiga destilaria de The Macallan, o alumínio, a madeira, o vidro e o couro. O sexto e último componente é o sofisticado e ousado uísque escocês single malt, criado exclusivamente para The Macallan Horizon.

A experiência começa The Balmoral onde os hóspedes desfrutarão de uma noite na suíte 'Scone & Crombie', nomeada em homenagem ao deslumbrante palácio escocês de Scone em Perthshire e ao histórico Castelo de Crombie em Aberdeenshire. Os hóspedes são convidados a visitar o premiado bar e clube de uísque do Balmoral, SCOTCH, onde a garrafa The Macallan Horizon está em exibição dentro de um gabinete personalizado posicionado no centro da sala. Durante a visita, os hóspedes podem optar por uma primeira degustação do uísque ou escolher saboreá-lo em uma data posterior.

Os especialistas Whisky Ambassadors do The Balmoral oferecerão um serviço de concierge de uísque, garantindo que cada visita ao bar seja personalizada.

No dia seguinte, os hóspedes viajarão para o The Macallan Estate, onde os hóspedes poderão explorar a idílica Speyside com uma experiência de descoberta com motorista. O dia incluirá um tour personalizado, uma sessão de degustação privada e uma experiência gastronômica na Destilaria The Macallan, com pratos locais combinados com uma seleção de vinhos e uísques.

Após uma noite no The Macallan Estate, os hóspedes retornarão ao The Balmoral e passarão a noite final no conforto da suíte Scone & Crombie. À noite, os hóspedes poderão desfrutar de um jantar no premiado restaurante Number One e desfrutar de um delicioso menu degustação de sete pratos, acompanhados de vinhos escolhidos por um sommelier especialista.