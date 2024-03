The Macallan comemora 200 anos com nova identidade visual

Desde as Terras Altas da Escócia até os recantos mais glamurosos do mundo, The Macallan comemora dois séculos de história como um dos uísques mais aclamados do mundo. Em comemoração ao produto criado por Alexander Reid, fundador de The Macallan, a marca lança um novo logotipo, 200 Years Young, em reconhecimento ao passado e celebração ao futuro.

Projetado pelo aclamado artista visual Alex Trochut, o logotipo de aniversário apresenta um padrão de ondas, em homenagem a curva do rio Spey que passa pela propriedade de The Macallan e às curvas suaves da destilaria.

Já a cor vermelha, padrão e iconografia são inspirados nos pilares da marca, no processo de destilação, barris de carvalho e a cor natural dos uísques da marca.

The Macallan: destilaria escocesa comemora 200 anos. (Divulgação/Divulgação)

Com assinatura de David Carson, um dos designers mais influentes da era contemporânea, o resultado do novo logo combina o passado, presente e futuro de The Macallan.

No entanto, esta não é a primeira colaboração da marca com artistas. "A arte e a cultura são fundamentais para a criação de novas expressões. Artistas do calibre de Sir Peter Blake e o pintor italiano mestre do cubismo Valerio Adami colaboraram com The Macallan para criar autênticas obras de arte que transcendem o tempo com a intervenção de 12 garrafas para The Macallan 1926, 60 anos", diz Gianpaolo Morselli, Brand Ambassador da The Macallan no Brasil.