Sommelières indicam 8 vinhos para o Carnaval

Entre blocos, trios elétricos e encontros ao ar livre, o Carnaval prova que a festa não se resume apenas à cerveja. Cada vez mais presente na folia, o vinho ganha espaço em versões leves, frescas e fáceis de beber.

Nesse embalo, o formalismo das adegas fica para depois. A pedida para o momento é praticidade, frescor e zero complicação. Vinícolas brasileiras e internacionais investem em estilos descontraídos, pensados para circular entre bares, piscinas e reuniões improvisadas com amigos.

Para guiar essa escolha, as sommelières Julia Derado (Rosewood São Paulo), Marcela Calleguim (Palácio Tangará) e Juliana Carani (Ristorantino) selecionaram rótulos que prometem refrescar a festa.

Confira a seleção de quem entende do assunto para brindar com qualidade no meio da agitação.

Folklore Naranja (Vinhas Mora)

Produzido em Rivera, no Uruguai, o Folklore Naranja é um exemplar que ilustra o potencial dos vinhos laranjas para o clima tropical. O rótulo entrega notas sutis de frutas cítricas e casca de laranja. É um vinho que equilibra estrutura e vivacidade, fugindo do óbvio ao oferecer uma experiência sensorial que se destaca pela fluidez.

Para Julia Derado, diretora de vinhos do Rosewood, o blend que compõe o rótulo é o que garante seu perfil convidativo para a temporada. A especialista destaca a energia da bebida, que se encaixa naturalmente no contexto das celebrações de rua.

"É um vinho laranja com essa composição do blend que o torna super alegre e festivo", define Julia, reforçando que o rótulo é uma escolha certeira para quem busca uma bebida descontraída e com a cara do Carnaval.

Kung Fu Pet Nat (Riccitelli Wines)

Elaborado pelo renomado produtor Matias Riccitelli, em Mendoza, este pet-nat — vinho naturalmente borbulhante — é sinônimo de pureza e vibração. O rótulo apresenta uma acidez refrescante, bom volume de boca e uma textura que transita entre o tenso e o cremoso. No paladar, o equilíbrio é garantido por frutas vermelhas e brancas frescas, com um final cativante.

Para a diretora de vinhos do Rosewood, a escolha reflete uma visão moderna e leve, ideal para momentos de comemoração intensa. Ao destacar a fluidez e a energia do rótulo, Julia não esconde o entusiasmo com a praticidade da bebida para os dias de folia. "Eu amo de paixão. É fácil de tomar; aquele gole para você beber e já sair correndo atrás do bloco", diz.

Lazy Winemaker (Viña Echeverría)

Para Julia, este Viognier natural é a escolha ideal para os momentos de uma celebração mais tranquila, já uma sensação de conforto sem perder a vivacidade necessária para o feriado. "É um super Viognier, delicioso e natural. Ele entrega aquele aconchego necessário para o pós-farra", define a diretora de vinhos do Rosewood. Esse acolhimento citado pela especialista é traduzido na taça por uma textura envolvente e macia, fruto de um processo de produção que prioriza a expressão mais pura da uva.

Vindo do Chile, o rótulo aposta na filosofia da mínima intervenção, o que resulta em um aspecto visual rústico, com a tonalidade dourada e ligeiramente opaca típica dos vinhos não filtrados. Essa rusticidade, no entanto, dá lugar a uma elegância tropical no paladar: o frescor da pinha e do pêssego se une a um delicado toque amanteigado, garantindo um equilíbrio que sustenta o vigor do vinho mesmo sob altas temperaturas. É a opção perfeita para quem busca desacelerar com qualidade entre um bloco e outro.

Cave Geisse Terroir Nature (Família Geisse)

Para quem busca elevar o nível do brinde, a escolha da sommelier do Palácio Tangará, Marcela Calleguim, recai sobre a excelência do espumante nacional. "Nada melhor do que celebrar com bolhas brasileiras. A Cave Geisse é referência absoluta e este Nature, sem adição de açúcar, é elegante e preciso", destaca Marcela. Segundo ela, o rótulo é a companhia ideal para diversos momentos. "Extremamente versátil, acompanha desde entradas leves até pratos mais estruturados, sem perder o frescor".

Vindo de Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha, este blend equilibrado de Chardonnay e Pinot Noir justifica sua fama pela precisão técnica. Na taça, a ausência de açúcar realça notas de mel, amêndoas e um toque tostado, características que dão complexidade ao paladar sem comprometer a vivacidade. É um espumante seco e gastronômico, ideal para quem deseja celebrar o Carnaval com o vigor e a sofisticação dos grandes rótulos brasileiros.

Marcela Calleguim: sommelière do Palácio Tangará (Divulgação/Divulgação)

Pet Nat Glera/Chardonnay (Vivente)

Seguindo a linha de vinhos vibrantes, Marcela aposta no frescor do Pet Nat da Vivente como o par ideal para as altas temperaturas. "Elaborado pelo método ancestral, onde a fermentação termina na própria garrafa, ele é seco, leve e extremamente refrescante", explica a sommelier do Palácio Tangará. Para ela, a energia da bebida é o que a torna indispensável nesta época do ano. "É um vinho vibrante e cheio de vida, que tem tudo a ver com o espírito do Carnaval".

Essa vitalidade descrita por Marcela se traduz em um perfil sensorial marcado por frutas frescas, como pêra, maçã verde e abacaxi, complementadas por um toque mineral que limpa o paladar. O blend de Glera e Chardonnay resulta em um espumante turvo e sem filtragem, mantendo a autenticidade das leveduras e uma acidez pulsante. É a escolha certeira para quem busca uma bebida leve e descomplicada para acompanhar os blocos ou o descanso à beira da piscina.

Thera Rosé (Vinícola Thera)

A elegância dos vinhos de altitude da Serra Catarinense é aposta unânime entre especialistas para os dias de sol. Para Marcela, o rótulo de Bom Retiro (SC) encanta pela delicadeza. "É um vinho de cor linda, que entrega muita vivacidade. Ideal para acompanhar petiscos ou simplesmente brindar sem compromisso", recomenda. Juliana, do Ristorantino, reforça o coro destacando a Edição Comemorativa de 10 anos. "Com um rótulo festivo desenhado pela artista Juliana Souza, esse rosé premiado sem dúvidas está no topo dos rosés brasileiros", afirma.

A sofisticação mencionada pelas especialistas é resultado de um blend de Merlot, Cabernet Franc e Syrah, que entrega aromas nítidos de pêssego e frutas vermelhas frescas. No paladar, o Thera Rosé se destaca pela acidez equilibrada e pelo frescor persistente, características que o tornam extremamente versátil. Seja pelo visual artístico da edição especial ou pela fluidez em boca, é um vinho que transita com facilidade entre a celebração descompromissada e a alta gastronomia.

Juliana Carani: sommelière do Ristorantino (Renan Magalhães /Divulgação)

⁠Barbba 2022 (Vinhas Mora)

Para quem busca sair do óbvio, Marcela Calleguim sugere este rótulo da Croácia. O blend inusitado mistura as tintas Babic, Plavina e Lasin com as brancas Maraština e Debit, resultando em um vinho de cor vibrante e muita energia, ideal para quem quer explorar novos sabores na folia.

A presença das uvas-brancas no corte garante uma leveza e acidez acima da média, permitindo que ele seja apreciado bem fresco. É um tinto de verão autêntico, que une a rusticidade das castas locais croatas com uma fluidez que o torna a escolha perfeita para um Carnaval com toque de originalidade internacional.

Alcino Alves Chenin Blanc 2024 (Vinícola Panorama)

A aposta de Juliana Carani, do premiado restaurante italiano Ristorantino, é produzido em um terroir surpreendente: o Cerrado goiano. "Este Chenin Blanc de Goiás, com seu frescor delicioso, é um belo par para acompanhar as festas", afirma a especialista. Para ela, a escolha valoriza a identidade nacional e a inovação em uma região que desponta na viticultura de qualidade.

O rótulo expressa as características únicas do solo e clima de Goiás, resultando em um vinho vibrante e com excelente acidez. É um branco que privilegia a pureza da fruta e a refrescância, sendo ideal para enfrentar os dias de calor intenso. Se a ideia é prestigiar a produção brasileira fora do eixo tradicional com um vinho de alta estirpe, este Chenin Blanc é a pedida certa.