A Audi do Brasil anunciou nesta segunda-feira, 15, a nomeação de Sascha Sauer como novo CEO e presidente. Com mais de 28 anos de experiência na indústria automotiva e trajetória internacional em países como Alemanha, Reino Unido, China e África do Sul, o executivo passa a comandar a operação brasileira em um momento de transformação e crescimento para a marca.

Sauer faz parte do Grupo Audi desde 1997 e, nos últimos cinco anos, esteve à frente da operação da montadora na África do Sul —período em que alcançou avanços estratégicos e operacionais. Ele sucede Daniel Rojas, que retornou ao Chile para assumir novas funções no Grupo Volkswagen. Durante a transição, o negócio esteve sob a gestão interina do diretor-executivo e financeiro Philippe Siffert.

“O setor automotivo global vive um período de grandes mudanças, com desafios tão significativos quanto as oportunidades. A Audi está preparada para liderar a mobilidade premium progressiva no Brasil, acelerando digitalização e fortalecendo o relacionamento com clientes e concessionárias”, afirma Sauer em sua primeira fala oficial.

Estratégia no Brasil: eletrificação e novos produtos

O novo presidente terá como foco dar continuidade ao plano de eletrificação da Audi no País, além de fortalecer vendas e pós-vendas, ampliar a digitalização e consolidar parcerias com a rede de concessionárias. A ofensiva de produtos é um dos pilares dessa estratégia: em 2025, serão 13 lançamentos, incluindo o novo Q5 previsto para o último trimestre.

“Nos próximos anos, vamos abrir um novo capítulo para a Audi no Brasil, com uma fase inédita de produtos, serviços e experiências – e até mesmo nossa entrada na Fórmula 1”, diz Sauer.

A Audi comemorou três décadas de presença no Brasil em 2024 e mantém operações que incluem sede administrativa em São Paulo, terminal logístico em Vinhedo (SP) e fábrica em São José dos Pinhais (PR), onde produz os modelos Q3 e Q3 Sportback. Hoje, são mais de 40 concessionárias espalhadas pelo país.

Além do portfólio, a montadora aposta em uma estratégia que combina negócios e sustentabilidade. Já foram investidos quase R$ 90 milhões em infraestrutura de recarga elétrica, com pontos em concessionárias e em locais públicos. Projetos de diversidade, inclusão, cultura e educação também fazem parte da agenda ESG da empresa.

“A base está construída. Agora, nosso desafio é acelerar o crescimento, apoiar a rede de parceiros e seguir moldando a mobilidade premium do futuro”, afirma Sauer.