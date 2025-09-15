Leilão da Receita Federal: carros a partir de R$ 4 mil e PS5 por de R$ 1 mil; saiba como participar

A Receita Federal realizará, entre os dias 18 e 25 de setembro, um leilão eletrônico regional em São Paulo, com 259 lotes de mercadorias apreendidas ou abandonadas.

Os lotes incluem itens como smartphones, veículos, eletrônicos, vestimentas, utensílios domésticos, equipamentos de informática, motocicletas elétricas e muito mais.

As propostas poderão ser feitas entre as 8h do dia 18 e as 18h do dia 24 de setembro, com a sessão de lances marcada para as 10h do dia 25 de setembro, conforme o horário oficial de Brasília.

Itens à venda: preços atraentes e variedade de produtos

Os lotes oferecidos possuem preços variados:

Smartphones : iPhones a partir de R$ 800 (iPhone 11 no lote 77 e iPhone 12 no lote 78);

Videogames : PS5 a partir de R$ 1 mil;

Veículos : Fiat Palio a partir de R$ 4 mil (lote 67) e carros de marcas como Chevrolet e Volkswagen a partir de R$ 12 mil;

Motocicletas elétricas : Modelos da Voltz a partir de R$ 7 mil;

Drones: A partir de R$ 17 mil.

O lote mais barato do leilão é uma unidade de pneu Pirelli, por R$ 30, enquanto o mais caro inclui milhares de peças de celular, com lance inicial de R$ 650 mil.

Regras de participação: pessoas físicas e jurídicas

O leilão está aberto tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, com algumas restrições:

Pessoas Físicas : Podem fazer lances em lotes específicos, mas não podem revender os produtos adquiridos.

Pessoas Jurídicas: Podem concorrer a todos os lotes, mas também há itens com restrições de revenda, mesmo para empresas.

Os interessados poderão visitar os lotes entre os dias 15 e 23 de setembro, em diversos locais da Grande São Paulo e interior, mediante agendamento prévio. Essa visitação permite que os participantes avaliem os itens antes de fazerem suas ofertas.

Como participar?

Para participar do leilão, os interessados devem acessar o portal e-CAC da Receita Federal, utilizando o sistema de identificação digital GOV.BR nos níveis Prata ou Ouro.

Pagamento e retirada

O pagamento das mercadorias arrematadas deve ser feito exclusivamente via Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), evitando fraudes com transferências para contas de terceiros.

Após a arrematação, o licitante terá até 30 dias para retirar os bens. A Receita Federal não se responsabiliza pelo transporte ou envio dos produtos.