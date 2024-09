Em homenagem a Ayrton Senna, Audi lança filme com mapeamento de curvas similares ao S do piloto

Após 30 anos de sua morte, Ayrton Senna permanece como um dos principais ídolos da Fórmula 1 e lembrado por diversas contribuições para o automobilismo. Um dos principais símbolos de sua trajetória é o "S", sequência icônica do autódromo de Interlagos, em São Paulo. Embora a marca seja amplamente conhecida, sua história de origem nunca foi contada para a maioria dos brasileiros.

Em homenagem à sua jornada, a Audi do Brasil anunciou nesta segunda-feira, 23, o lançamento do minidocumentário "O Legado do S", em parceria com a Warner Bros. Discovery e a Sweet Filmes.

Além de explorar a relação entre Ayrton Senna e a montadora alemã, o filme conta a história da criação do "S". A curva foi desenhada pelo próprio piloto durante as reformas do circuito de Interlagos, em 1989, como parte do projeto de modernização da pista. Com o passar dos anos, o formato deste trecho se consolidou como um dos símbolos de Ayrton.

Inspirada por essa história, a Audi mapeou estradas e rodovias pelo Brasil, em busca de curvas que se assemelhem ao "S do Senna", transformando trechos comuns em uma homenagem à contribuição do piloto para o esporte.

De acordo com Daniel Rojas, Presidente e CEO da Audi do Brasil, a produção também faz parte da comemoração dos 30 anos da chegada da Audi ao Brasil, conquista que também contou com a participação de Senna.

"O Ayrton Senna foi um dos maiores ídolos do país e seu legado segue presente na vida dos brasileiros, seja por meio de sua performance fora de série nas pistas, por sua conexão e preocupação com o futuro do Brasil, pela criação do S do Senna uma das curvas mais desafiadoras do automobilismo mundial ou por meio da Audi do Brasil, trazida ao país por suas mãos".

Para o executivo, a homenagem na forma de documentário quer contribuir para a imortalização de um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1 no país. "Da mesma forma que o Senna trouxe a Audi para cá, estamos retribuindo ao levar a curva do Senna para todo o país. Queremos seguir construindo uma história em comum com o Senna e esse projeto caminha no sentido de fortalecimento e perpetuação do seu legado”.

Em diversas cenas do documentário, há depoimentos de personalidades como o jornalista Reginaldo Leme, o ex-piloto Christian Fittipaldi e Leonardo Senna, irmão de Ayrton, que detalham, como testemunhas, grandes momentos do antigo piloto nas principais competições da categoria.

Nos bastidores

O desenvolvimento do minidocumentário contou com a participação da Bolha, estúdio de inovação que desenvolveu algoritmos avançados para identificar curvas similares à original em inúmeros cantos do Brasil. Para comparar o traçado, comprimento e direção das curvas, os produtores foram além da geolocalização e recorreram a recursos mais avançados para calcular a porcentagem de semelhança dos trechos.

“Essa tecnologia, que combina geolocalização, análise de dados e inteligência artificial, permite identificar e sinalizar trechos em diferentes regiões do país, ampliando a história da curva criada por Senna de maneira tangível”, detalha Nagib Nassif Filho, CEO e cofundador da Bolha.

Essa ação também marca o retorno da parceria entre a Audi e a Senna Brands, empresa responsável pela gestão da imagem e das marcas vinculadas a Ayrton Senna, que foi anunciada em março deste ano para celebrar os 30 anos de operações da marca no Brasil.

Thiago Fernandes, COO da Senna Brands, salienta que a produção cinematográfica pode atrair não apenas os fãs de corridas, como também um público amplo por contar a história do piloto com uma experiência diferenciada, de modo que os locais mapeados se tornem 'acessíveis' aos espectadores.

“Mapear o S do Senna em outros locais do Brasil é uma forma de permitir com que mais pessoas tenham contato, de alguma forma, com esse icônico trecho de Interlagos. Isso reforça ainda mais a forma genuína como o Ayrton se conecta com nosso país e nosso povo", explica Thiago Fernandes. "Essa homenagem envolveu e vai continuar a envolver muita gente, ou seja, um grande trabalho de equipe, exatamente como o Ayrton sempre fez”.

Já Eduardo Teixeira, Diretor de Creative Brand Solutions da Warner Bros. Discovery, conta que a participação da companhia norte-americana no longa reflete a relevância de Ayrton no cenário esportivo brasileiro, mesmo 30 anos após sua morte. “O conteúdo que carrega o DNA da marca Discovery, que tem uma longa experiência em contar histórias reais que movem as pessoas, além de reforçar o atual momento da WBD que visa cada vez mais conectar fãs a um ídolo nacional sendo sempre parte da conversa, seja nas redes sociais ou pautando mudanças socioculturais”.

Quando será a estreia de "O Legado do S"?

O lançamento do documentário "O Legado do S" está marcado para esta terça-feira, 24 de setembro, no canal do YouTube do Discovery Brasil.

O minidocumentário é apenas o início de uma série de ações que visam perpetuar a memória de Ayrton Senna, indo além das pistas de corrida, com o apoio da Audi.