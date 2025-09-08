Primeiro Audi pós-guerra era união de DKW com Mercedes — lançado há 60 anos pela Volkswagen

Um dos principais destaques da IAA Mobility, que abre na próxima terça-feira, 9, em Munique (Alemanha), será o Concept C, que segundo a Audi “incorpora a nova filosofia de design da marca e abre caminho para o futuro”.

Há 60 anos, quando ainda era conhecida como Salão de Frankfurt, a Internationale Automobil Ausstellung (Exposição Internacional do Automóvel em alemão) apresentou um modelo que, como o Concept C pretende agora, redefiniria os rumos da empresa.

Constituída em 1932 a partir da união das marcas Audi, DKW, Horch e Wanderer, a Auto Union praticamente desapareceu após a Segunda Guerra Mundial devastar a Alemanha e consequentemente suas plantas de Chemnitz, Zwickau e Zschopau.

Um plano de recuperação acabou levando a companhia para Ingolstadt no fim dos anos 1940. Reorganizada, foi comprada em 1958 pela Daimler-Benz, que em 1964 começou a vender suas ações da empresa das quatro argolas à Volkswagen.

Um novo Audi

Uma nova era começou em Ingolstadt há 60 anos: o primeiro Audi pós-Segunda Guerra Mundial saiu da linha de montagem em 13 de agosto de 1965

Na essência um DKW com motor de Mercedes, o Auto Union F 103 foi o primeiro Audi a utilizar um quatro-cilindros de quatro tempos e o primeiro modelo da marca pós-Segunda Guerra Mundial, lançado 25 anos depois do último Audi 920 ter saído da linha de montagem em Zwickau, Saxônia, em 1940.

O primeiro Audi pós-Segunda Guerra Mundial saiu da linha de montagem em 13 de agosto de 1965. E naquela ocasião, após um quarto de século, a Auto Union GmbH adotou novamente a tradicional marca Audi

Uma família então se desenvolveu de acordo com a potência do motor: Audi 60, 72, 75, 80 e Super 90. Os sedãs podiam ter duas ou quatro portas e uma perua, Variant, surgiu em 1966. O sufixo “L” ao lado do nome indicava as versões mais luxuosas. Dos pouco mais de 400 mil exemplares produzidos da família F 103 até 1972, mais da metade foram das versões 60 e 60 L.

Naquele ano, a família F 103 foi substituída por uma completamente redesenhado Audi 80 – a semente dos futuros Volkswagen Passat (1973), Golf (1974) e Polo (1975).