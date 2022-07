Revolução do Churrasco: receitas (e segredos) da casa de carnes do Ráscal

Já faz oito anos que o grupo Ráscal criou uma casa especificamente para grelhados: o Cortés Asador, “saído do forno” em 2014, tem três unidades no Brasil – na entrada do Shopping Villa Lobos, em São Paulo; além das filiais no Aeroporto de Guarulhos e no luxuoso bairro carioca do Leblon. Mas o foco, claro, é no preparo das carnes (especialmente dos tão apreciados bois de raça Angus).

Quem está no controle da tradicional grelha argentina é a chef Daniela França Pinto, que mantem as carnes a 45° de inclinação e bem próximas à brasa. Tudo para garantir que os cortes sejam dourados por fora, porém, sem perder a suculência por dentro. E, desta vez, a própria especialista ensinará os segredos para um preparo ideal, ao estilo do restaurante, no Revolução do Churrasco.

Assista aos segredos do Cortés Asador para o Revolução do Churrasco

https://youtu.be/aV6zcynm4Ww

