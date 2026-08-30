Restaurantes viram clubes para vender experiências além da mesa

Os momentos dedicados às refeições costumam ser voltados às boas companhias à mesa. E os restaurantes assumem uma função que vai muito além da comida, com experiências voltadas à convivência. Com as atenções cada vez mais escassas, restaurantes em São Paulo transformam o ato de comer em uma oportunidade de estabelecer vínculos, conhecer pessoas e fazer parte de uma comunidade.

A lógica se aproxima à de um clube social, mas com a gastronomia como ponto de partida. Jantares exclusivos, mesas coletivas, encontros para pequenos grupos, clubes de vinho e experiências reservadas para membros criam ambientes nos quais o público não apenas consome, mas também participa.

Em São Paulo, algumas casas já exploram esse conceito por meio de experiências em ambientes mais reservados. É o caso do restaurante Donna, comandado pelo chef André Mifano. Recentemente a casa lançou uma experiência exclusiva para oito a catorze pessoas que une clássicos da cozinha italiana reinterpretados pelo chef e uma imersão no universo do bourbon.

“Eu criei esse produto porque gosto da ideia de unir duas coisas que amo: comida boa e bourbons. O Donna tem essa sala privativa que eu sempre quis ter nos meus restaurantes, justamente para poder fazer algo fora do tradicional”, diz o chefe.

“A experiência é realmente diferente. Não é exatamente uma harmonização, porque bourbon não é uma bebida gastronômica. Primeiro servimos o jantar e, numa segunda etapa, fazemos a degustação dos bourbons com uma pequena aula para contextualizar. E esse serviço é super customizável”, diz.

O momento também evidencia uma mudança na relação entre restaurante e público. Em vez de simplesmente ocupar uma mesa durante algumas horas, o cliente participa de uma programação criada especificamente para aquele grupo. O espaço privado permite ainda adaptar o serviço ao perfil dos convidados, seja para uma celebração, um encontro profissional ou uma ocasião mais informal.

O mesmo movimento aparece no Elevado Bar, na Vila Buarque, que criou um menu harmonizado de seis etapas servido exclusivamente em sua sala privada para grupos de seis a dez pessoas.

A experiência, assinada pelo restaurateur e sommelier Leandro Mattiuz, combina . O resultado transforma o jantar em uma atividade coletiva, na qual os participantes compartilham não apenas a mesa, mas também a descoberta de diferentes rótulos e combinações.

“O público está buscando cada vez mais experiências, e não apenas uma refeição. Também existe um interesse crescente em descobrir o universo dos vinhos de uma maneira mais ampla, seja com rótulos de regiões menos exploradas, novos produtores ou diferentes variedades”, conta Mattiuz.

Mais do que oferecer privacidade, formatos como esses criam uma sensação de exclusividade e participação. O número limitado de pessoas, a necessidade de reserva antecipada e a programação pensada para grupos contribuem para que o restaurante funcione como um ponto de encontro. A comida continua sendo protagonista, mas passa a dividir espaço com a experiência social.

A tendência acompanha uma busca crescente por experiências presenciais mais significativas. Em vez de competir apenas por qualidade, preço ou localização, restaurantes passam a construir identidade e comunidade ao redor de seus espaços. “O cliente deixa de ser apenas alguém que vem ao restaurante para consumir uma refeição e passa a participar de uma experiência construída pela casa. Isso cria memória e vínculo”, diz Mattiuz.

Elevado Bar: menu especial com vinhos selecionados (Divulgação/Divulgação)

Na sua visão, o consumidor hoje está muito mais interessado em conhecer a origem dos produtos e descobrir novos sabores. “Os restaurantes têm uma oportunidade enorme de acompanhar esse movimento e criar experiências que estimulem essa curiosidade”, afirma.

Nesse cenário, o restaurante recupera uma função historicamente associada aos espaços de convivência: a de reunir pessoas. A diferença é que, agora, essa comunidade pode ser estruturada de maneira intencional, por meio de experiências exclusivas, encontros recorrentes e interesses compartilhados. Para as casas, é uma forma de estreitar a relação com o público; para os clientes, uma maneira de encontrar, além da mesa, um lugar para pertencer.

Confira abaixo uma seleção de experiências que combinam boa gastronomia em grupo.

Donna

Em parceria com a Woodford Reserve, o Donna oferece um menu exclusivo em sua sala privativa, unindo clássicos da cozinha italiana reinterpretados pelo chef a uma imersão no universo do bourbon. Localizado no segundo andar e completamente isolado do salão principal, o espaço acomoda entre oito e catorze pessoas e foi pensado para pequenas celebrações, encontros corporativos ou ocasiões especiais.

A experiência começa com drinques clássicos que ajudam a contar a história dos primeiros coquetéis da América, como Sazerac Rye e Old Fashioned, ambos tradicionalmente ligados à cultura do uísque. Em seguida, os convidados percorrem um menu autoral criado especialmente para a ocasião, com pratos que equilibram técnica, intensidade e sofisticação.

Após o jantar, a experiência entra em sua segunda etapa: uma degustação guiada de bourbons super premium, acompanhada por uma contextualização sobre o destilado e suas particularidades. No Donna, a degustação reúne rótulos como Woodford Reserve Kentucky Straight Bourbon e Jack Daniel’s Triple Mash.

A experiência custa R$ 970 por pessoa, com água, refrigerante e café inclusos. As reservas são confirmadas com o pagamento antecipado de 50% do valor total, realizado com pelo menos 72 horas de antecedência.

Serviço: rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista, São Paulo/SP - Fone: (11) 97593-9047 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 19h às 22h45, sexta das 19h às 23h, sábado das 13h às 15h30 e das 19h30 às 22h45 | @restaurantedonna_

Elevado Bar

O Elevado Bar apresenta uma nova experiência para quem deseja explorar a relação entre vinho e gastronomia: um menu harmonizado de seis etapas, servido exclusivamente na sala privada da casa para grupos de seis a dez pessoas.

Assinada pelo restaurateur e sommelier Leandro Mattiuz, sócio-fundador do Elevado, a seleção foi criada para valorizar os sabores e as diferentes técnicas que definem a cozinha do endereço, guiada pelo lema “Vinho, Pasta e Brasa”. Cada etapa é acompanhada por um rótulo escolhido para dialogar com os ingredientes e ampliar as nuances dos pratos.

A experiência começa com picles da casa e focaccia. Na segunda etapa, chegam à mesa spaghetti com ovas de mujol, culatello italiano maturado por 20 meses e crudo de carne com gilda, acompanhados pelo espumante Lírica Crua, elaborado pela Hermann, em Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul. Na sequência, o polvo na brasa é servido com fregula sarda e linguiça de porco caipira, harmonizado com o Duas Árvores Reserva Branco 2023, do Douro, em Portugal. A quarta etapa traz agnolotti del plin com sugo di arrosto, acompanhado pelo Thera Anima Pinot Noir 2025, produzido na Serra Catarinense.

Como prato principal, o menu apresenta bife ancho de gado 100% Angus, criado solto a pasto, harmonizado com o Duas Árvores Reserva Tinto 2019, também do Douro. Para finalizar, torta de chocolate meio amargo com flor de sal, acompanhada pelo vinho de sobremesa Alambre Moscatel de Setúbal, de Portugal.

O menu custa R$ 498 por pessoa, acrescido de serviço, e inclui água natural e com gás à vontade. A experiência deve ser reservada antecipadamente e está disponível para grupos de seis a dez participantes.

Serviço: Rua Jesuíno Pascoal, 16 – Vila Buarque, São Paulo – SP | Horários: terça a sexta-feira, das 19h à meia-noite; sábado, das 13h à meia-noite; domingo, das 13h às 18h. | Reservas: (11) 3333-7807 ou (11) 99234-0145 (WhatsApp) | Instagram: @elevado_bar

Vinheria Percussi

Pioneira em integrar a gastronomia italiana a uma curadoria criteriosa de rótulos, a Vinheria Percussi traduz o conceito de restaurante como clube social por meio de suas tradicionais confrarias. Pensadas para reunir apaixonados por vinho e alta gastronomia em torno de uma experiência de pertencimento e troca, as reuniões acontecem mediante reserva antecipada e contam com menu fechado harmonizado, criado especialmente para a ocasião, além do serviço conduzido de vinhos selecionados.

Serviço: Rua Bianchi Bertoldi, 109 – Pinheiros, São Paulo/SP | Fone: (11) 3088-4920 | percussi.com.br | @vinheriapercussi

Rincon Escondido

Mais do que um restaurante, o Rincon Escondido é um espaço dedicado a experiências gastronômicas imersivas em torno do ritual da parrilla. Com serviço compartilhado em tempos, a casa promove encontros em datas limitadas. Os ingressos são adquiridos antecipadamente pelo site e incluem o menu completo com open bar de vinhos, cervejas artesanais e bebidas não alcoólicas.

Comandada pelo chef parrillero e sócio Chico Mancuso, a experiência percorre entradas, primeiro prato, principal e sobremesa, todos preparados na parrilla. Um dos destaques é a possibilidade de acompanhar de perto o trabalho junto à brasa, conhecendo cortes, técnicas e finalizações. O ambiente intimista, com mesas previamente reservadas, cards personalizados e uma jabuticabeira no jardim, completa a atmosfera descontraída da casa.

Na programação de experiências, é possível encontrar o “Jantar Experiência Wagyu” (R$ 649), que será realizado no dia 5 de setembro, às 18h45. A edição especial coloca o Wagyu no centro da experiência, reunindo cortes de Wagyu produzidos no Brasil e uma degustação de 100g de Wagyu A5 japonês por pessoa. A experiência inclui harmonização livre de vinhos Trivento e cervejas artesanais Patagônia e Spaten, além de bebidas não alcoólicas.

Serviço: Rua Madalena, 69 – Vila Madalena, São Paulo/SP | Fone: (11) 94528-7529 | rinconescondido.com.br | @rincon_escondido_parrilla