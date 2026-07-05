Os melhores restaurantes de culinária italiana em São Paulo

Contra fatos não há argumentos, já diz o ditado. São Paulo é o maior centro gastronômico do Brasil. É o que mostra a edição de 2026 do ranking dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil da Casual EXAME: a capital paulista é a cidade com maior número de restaurantes listados do país, com 33 casas, sendo 8 dedicadas à cozinha italiana. Confira os diferentes restaurantes do país europeu na cidade e crie a sua própria lista aqui.

2º Nelita

Nelita: casa de Tássia Magalhães acaba de completar quatro anos (Divulgação/Divulgação)

A história do Nelita já parece um clássico paulistano, mas a casa de Tássia Magalhães acaba de completar quatro anos. Acompanhada de uma brigada composta apenas por mulheres, o restaurante na badalada rua gastronômica em Pinheiros apresenta o menu O prazer da mesa pertence a todas as épocas (R$ 690 + R$ 550 com harmonização). Na sequência de dez etapas aparecem receitas clássicas com toques brasileiros como o nhoque de batata servido com ricota, araruta, coalhada artesanal e brodo de parmesão com leve toque de lavanda. O menu também busca apresentar ingredientes sazonais, como o alho-poró, servido tostado na manteiga noisette e acompanhado de creme de castanha de caju e molho de coco e iogurte artesanal. O menu pode ser harmonizado com escolhas do sommelier Danyel Steinle, com vinhos de diferentes estilos e regiões do mundo.

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, 330, Pinheiros, São Paulo. De terça a sexta-feira, das 19h às 23h; sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h; domingo, fechado.

3º Evvai

Casal premiado: Luiz Filipe Souza e Bianca Mirabili, responsáveis pelos pratos e sobremesas (Tadeu Brunelli/Divulgação)

O ano de 2026 será sempre lembrado por Luiz Filipe Souza e sua equipe. Ao lado do Tuju, a casa conquistou as cobiçadas três estrelas Michelin. A nova estrela chegou coincidindo com a apresentação do menu Oriundi OR 2026.1. Desde a inauguração, há uma década, a casa apresenta o conceito Oriundi, que toma como ponto de partida a imigração italiana no Brasil. No menu de quatro momentos (R$ 1.650), Despertar, Exploração, Profundidade e Epílogo, os 15 pratos são construídos a partir de estruturas clássicas da cozinha italiana e ingredientes brasileiros. Um exemplo é o rigatoni de pupunha com açaí e amêndoas, em que o palmito assume o papel da massa, enquanto o fruto aparece em sua forma não adocicada. As etapas doces, criadas por Bianca Mirabili, ganham reinterpretações de sobremesas brasileiras, como o clássico papaia com cassis, servido com texturas e temperatura distintas da sobremesa original.

Rua Joaquim Antunes, 108, Pinheiros, São Paulo. Reservas: (11) 3062-1160 ou pelo site evvai.meitre.com. Jantar de terça a sábado, das 19h às 23h. Almoço aos sábados, das 12h às 15h.

33º Picchi

Picchi: texturas de banana (Crudo e Erika Mayumi/Divulgação)

Em ambiente discreto e elegante nos Jardins, o chef Pier Paolo Picchi propõe uma culinária que funde receitas e ingredientes clássicos italianos com apresentação moderna e técnicas contemporâneas. É possível escolher entre três menus degustação: Tutto Pasta, Tradizione ou Picchi. No almoço, o Pranzo di lavoro traz três tempos, com entrada, principal e sobremesa. Entre os clássicos estão o cannoli de mortadela e pistache e o pici com ragu de linguiça artesanal e lentilhas.

Serviço: Rua Oscar Freire, 533. Tel.: (11) 3065-5560. Terça a sábado, das 12h às 15h; domingo até as 16h. Terça a sábado, das 19h às 23h.

53º Fame

Fame: comando do chef romano Marco Renzetti (Tadeu Brunelli/Divulgação)

O chef romano Marco Renzetti oferece exclusivamente menu degustação de nove tempos, em um diminuto salão que acomoda até 16 pessoas por noite. Em uma cozinha aberta, conectada a um balcão, partem pratos que mudam frequentemente, conforme a disponibilidade dos ingredientes. Erika Renzetti, sommelière à frente da casa, dá o tom da hospitalidade, discreta e atenciosa, e propõe harmonizações. Para garantir a fluidez do serviço, todos os clientes começam a ser servidos simultaneamente, portanto é recomendado evitar atrasos. Por mais um ano, o restaurante foi classificado com uma estrela Michelin no guia de 2026.

Serviço: Rua Oscar Freire, 216. De quarta-feira a sábado, das 20h às 00h.

55º Fasano

Fasano: camarões na brasa de carvão, azeite e limão sicialiano, salsa e abóbora grelhada com alecrim (Bruno Geraldi/Divulgação)

A grife, que no percurso tornou-se conhecida por seus hotéis, começou como restaurante, quando o patriarca Vittorio Fasano imigrou da Itália para São Paulo e abriu seu primeiro estabelecimento na cidade, em 1902, batizado de Brasserie Paulista. O restaurante, como o conhecemos hoje, dentro do primeiro hotel do grupo, foi inaugurado em 2003. O ambiente é sóbrio e imponente, devido ao pé-direito altíssimo, e tem decoração charmosa, principalmente no lobby. O menu do chef-executivo Luca Gozzani traz pratos da culinária italiana executados com primor, de massas a carnes e peixes. A ampla carta de vinhos está sob a tutela do reconhecido sommelier Manoel Beato. A hospitalidade segue a linha do grupo: impecável. No segundo andar há uma sala privada, com uma mesa longa, que pode ser reservada.

Serviço: Rua Vittorio Fasano, 88, Jardim Paulista, São Paulo. Telefone: (11) 3896-4000. Segunda a quarta, das 19h à 00h. Quinta a sábado, das 19h à 01h. Domingo, das 12h às 17h.

60º Casa Santo Antônio

Casa Santo Antonio: Spaghetti Nero di Seppia (Rodrigo Marrano/Divulgação)

Uma charmosa casa dos anos 1960, com arquitetura da época e inteiramente restaurada, recebe os clientes em ambiente aconchegante, que também pode ser locado para eventos. O local, fora do eixo mais badalado de restaurantes da cidade, na Granja Julieta, é usualmente destino gastronômico de habitués e moradores do bairro, mas vale o deslocamento. O menu assinado pelo chef Neto Lobato aposta em massas artesanais e pratos “comfort food”. Historicamente um dos mais pedidos, o tortelli de brie com fonduta de parmesão e tartufo é ideal para os dias de temperatura baixa que se aproximam. Também há ampla oferta de risotos, carnes e sobremesas tradicionais da culinária italiana, como o tiramisù.

Serviço: Av. João Carlos da Silva Borges, 764 - Granja Julieta. Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 17h.

61º Simone

Simone: pato e pera no menu da casa (Divulgação/Divulgação)

O italiano Simone Paratella, ao lado de sua esposa Gabriela Harue Nakao, à frente da hospitalidade, comandam um salão pequeno, com iluminação baixa e obras de arte notórias – mas a cozinha envidraçada e iluminada, talvez seja o melhor “quadro” para se observar. No salão, que acomoda até 14 pessoas, é ofertado o menu Fiducia (R$ 640). Já se tornou um clássico a massa fresca Tajarin al Ragù di Coniglio e zimbro: o macarrão é cortado na faca, acompanhado por ragu de coelho cozido lentamente. Trata-se de uma receita tradicional do Piemonte – região natal do chef. No último mês de abril, lançou a experiência Balcão do Chef (R$ 920), que acomoda apenas 5 clientes por noite e deve ser reservada previamente.

Serviço: Rua Tapinas, 118 – São Paulo. Quarta a sexta, das 12h às 15h. Terça a sábado, aberto para o jantar.

85º Tappo

Tappo: casa dos sócios Benny Novak e Renato Ades, também à frente do Ici Bistrô (Helena Rubano/Divulgação)

Dos sócios Benny Novak e Renato Ades, também à frente do Ici Bistrô, o Tappo reabriu em 2024 e passou a funcionar no Edifício Paquita, no bairro de Higienópolis, preservando o ambiente intimista e o serviço próximo, bem em frente ao Parque Buenos Aires. O cardápio mantém foco em receitas tradicionais italianas, com destaque para massas como carbonara e amatriciana, além de lasanhas, fritti e pratos como polpette e costeleta de porco à milanesa. A proposta valoriza preparos simples e bem executados, acompanhados por uma carta de vinhos enxuta com ênfase em rótulos italianos e boa relação de custo-benefício, reforçando o caráter de trattoria contemporânea.

Serviço: Rua Alagoas, 475 - Higienópolis. De terça-feira a sexta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 17h.

Jurados: Andrea Schwarz (@gastrodeias), Arnaldo Lorençato (Veja São Paulo), Bárbara Magalhães Browne (@mesadividida), Carlos Altman (Jornal Estado de Minas), Carolina Daher (Revista Encontro), Cecilia Padilha (Sabor & Arte), Cristiana Beltrão (Instituto Bazaar/Veja Rio), Daniel Sozzo (@danielsozzo), Daniela Filomeno (CNN Viagem e Gastronomia), Danielle Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Danilo Vale Carneiro (@danilovcarneiro), Diego Fabris (Wine Locals), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Eduardo Milan (Decanter World Wine Awards), Eunides Lins de Oliveira (TNH1), Fabio Wright (Taste and Fly), Felipe Almeida de Freitas (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (Estadão), Gabrielli Menezes (UOL), Georgia Guzzo (Eating Curitiba), Giuliana Iodice (Colunista), Gui Poulain (@guipoulain), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Silva Moreira Lima (Gama revista/Folha de S.Paulo), Ivan Padilla Albareda (EXAME), Izakeline de Paiva Ribeiro (Portal Sabores da Cidade), Josimar Melo (Sabor&Arte/UOL/Folha), Júlia Storch (EXAME), Juliana A. Saad (The Travel Lifestyle), Juliana Simon Venancio (UOL), Junior Ferraro (Revista Azul), Jussara Voss (BFC - Bom Gourmet), Lorena Martins (O Tempo), Luiz Victor Bezerra Torres (@luizvictortorres), Luiza Fecarotta (Rádio CBN), Marcel Miwa (Guia dos Vinhos/Gula), Maria Tereza Carvalho (@proveieaprovei), Mariella Lazaretti (Prazeres da Mesa), Marina Marques (CLAUDIA), Patricia Ferraz (Estadão), Patricia Oyama (ELLE Brasil), Paula Theotonio (Jornal Correio), Rafael Tonon (UOL/Esquire), Renata Araújo (You Must Go!), Renata Monty (Viagem Gourmet), Roberta Malta (@robertamalta), Roberto Hirth (@robertohirth), Rosa Moraes (Ânima Educação) e Tina Bini Bornstein (CNN Viagem & Gastronomia).