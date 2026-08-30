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Fase de grupos copa 2026

Alison dos Santos faz história nos 400m com barreiras e surpreende fãs com inglês

Brasileiro bateu o recorde mundial da prova durante a Diamond League, em Zurique, e entrevista após a corrida repercutiu nas redes

Alison dos Santos quebra recorde de Warholm e entrevista em inglês repercute (Wander Roberto/COB/Divulgação)

Alison dos Santos quebra recorde de Warholm e entrevista em inglês repercute (Wander Roberto/COB/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 10h38.

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Alison dos Santos estabeleceu um novo recorde mundial dos 400 metros com barreiras, na última quinta-feira, durante a etapa da Diamond League, em Zurique, na Suíça. Depois da prova, o brasileiro também repercutiu nas redes sociais por outro motivo: a entrevista concedida em inglês após a marca histórica.

Conhecido como Piu, Alison respondeu às perguntas em inglês e o domínio do idioma passou a aparecer entre os comentários sobre sua participação em Zurique. A entrevista dividiu espaço nas redes com as repercussões sobre o resultado obtido na pista.

O brasileiro superou em 14 centésimos o recorde anterior, de 45s94, que pertencia ao norueguês Karsten Warholm desde a final dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, disputados em 2021. Com o resultado, Alison passou a integrar, ao lado de Warholm, o grupo de atletas que alcançaram a faixa dos 45 segundos nos 400 metros com barreiras.

O resultado também colocou Alison em uma posição inédita para o Brasil nas provas de pista do atletismo. Ele se tornou o primeiro brasileiro a estabelecer um recorde mundial em uma prova de atletismo de pista.

Brasil já teve recordistas mundiais em outras provas do atletismo

Antes da marca nos 400 metros com barreiras, o Brasil já havia registrado recordes mundiais em outras modalidades do atletismo. No salto triplo, prova de campo, Adhemar Ferreira da Silva, Nelson Prudêncio e João do Pulo estiveram entre os brasileiros que estabeleceram marcas mundiais.

O país também chegou ao recorde mundial na maratona, prova de rua. Ronaldo da Costa estabeleceu a marca mundial da modalidade em 1998.

O resultado de Alison dos Santos, portanto, acrescentou as provas de pista às modalidades do atletismo nas quais um brasileiro já ocupou a condição de recordista mundial.

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