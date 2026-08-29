O que ver (e pilotar) no Festival Interlagos, que encerra amanhã

Dos eventos que surgiram após o que parecia ser o fim do Salão do Automóvel, o Festival Interlagos tem se consolidado como o mais bem-sucedido.

Na primeira edição dedicada a automóveis (o de motocicletas começou no ano anterior), apenas Audi e Volvo toparam participar; a segunda teve dez montadoras e agora são 26 marcas reunidas.

Selecionamos o que vale conhecer e experimentar no Festival Interlagos:

BMW Neue Klasse

“A Neue Klasse é o nosso maior projeto voltado para o futuro e marca um enorme salto em termos de tecnologias, experiência de condução e design. Não estamos apenas colocando nas ruas a próxima geração de um de nossos veículos totalmente elétricos mais bem-sucedidos, estamos lançando uma nova era para a BMW”.

Foi assim que Oliver Zipse, presidente do conselho de administração da BMW AG, definiu a importância do iX3, revelado no Salão de Munique do ano passado e que acaba de estrear no Brasil por R$ 582.950.

Com 4,78 metros de comprimento, um entre-eixos de 2,90 m e 520 litros de porta-malas, o iX3 é equipado com dois motores elétricos, que instalados um em cada eixo somam 469 cavalos e 66 kgfm de torque.

Chinesas

Cada vez mais presentes no mercado nacional, as chinesas se destacaram no Festival Interlagos. As que já operam no mercado nacional levaram seus próximos lançamentos, como BYD Mako, Jaecoo 5, Omoda E5, GWM Tank 400, Leapmotor B05 e Jetour G700, entre outros.

Esta edição do Festival Interlagos também ficará marcada pela apresentação de marcas inéditas, como Baic, DFM, iCaur e IM, que preparam sua chegada ao Brasil.

Clássicos

Comemorando 35 anos no mercado brasileiro, a Mitsubishi apresentou pela primeira publicamente clássicos do seu acervo, como Lancer GS-R 1600 1975, Eclipse GS-T 1994 e 3000 GT VR4 1995, além da primeira L200 produzida, de 1998.

Para embalar o lançamento da sexta geração do Prelude (R$ 380 mil), a Honda levou dois exemplares de gerações antigas do esportivo: um da terceira, que foi de 1987 a 1991, e outro da quarta, que foi de 1991 a 1996.

Na Fiat, um Stilo Schumacher especial: a primeira unidade produzida da versão lançada em 2004 para homenagear o piloto alemão, que à época corria pela Ferrari, então controlada pela marca conterrânea. E com direito capô autografado por ele, Rubens Barrichello, seu companheiro de equipe, e Jean Todt, o então chefe da escuderia.

Ford bruta

Para os entusiastas, a Ford foi o contrabalanço de elétricos e chineses com o anúncio da F-150 Raptor para o mercado brasileiro. A picape esportiva de grande porte estreia nas concessionárias no primeiro trimestre de 2027, equipada com um 3.5 V6 biturbo, de 456 cv e 70,5 kgfm.

Além da picape, a marca apresentou o Mustang Dark Horse SC e o novo Mustang GT Performance, com lançamento previsto ainda para este ano. O cupê esportivo terá motor 5.0 V8 Coyote de 492 cv, freios Brembo e detalhes em preto na carroceria.

Sedãs de volta

A Volvo está de volta ao mercado de sedãs com o ES90, lançado durante o Festival Interlagos por R$ R$ 659.950. Imponente, espaçoso (são 5 mestros de comprimento e 3,10 m de ente-eixos) e muito confortável, o modelo também é veloz, graças à combinação de dois modelos elétricos para chegar aos 689 cv e 88,7 kgfm de torque.

Depois de abrir a pré-venda do ES, no início do mês (https://exame.com/casual/o-que-o-novo-seda-da-lexus-traz-para-desafiar-o-dominio-do-bmw-serie-3/), a Lexus exibiu o sedã publicamente pela primeira vez.

Importado do Japão e custando R$ 399.990, o modelo chega primeiro na versão 350h, equipada com um motor 2.5 de quatro cilindros acoplado a um elétrico, para juntos combinarem 247 cv e 25,5 kgfm de torque; o ES 500e, elétrico, chega até o fim do ano.

Carro de rali

Outra atração que promete gerar filas vem da Peugeot. Sem lançamentos, a marca aposta em seu legado no rali: equipado com motor 1.2 turbo de até 212 cv de potência e 29,6 kgfm de torque e câmbio sequencial de cinco velocidades, o 208 Rally4 pode ser experimentado pelo público do evento na Arena Peugeot, onde o piloto Márcio Kabeça – bicampeão brasileiro de drift e vencedor da Copa Brasil de Drift em 2022 – comanda manobras acrobáticas. O box da Peugeot também conta com o simulador do 9X8, modelo oficial da marca no Campeonato Mundial de Endurance.