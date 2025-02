15 restaurantes para comemorar o Valentine's Day em São Paulo

Embora o Dia dos Namorados ainda esteja distante, no dia 14 de fevereiro diversos países comemoram o Valentine’s Day, ou Dia de São Valentim. Muitas lendas cercam a origem da data em homenagem aos namorados. Durante o século III, no Império Romano, o imperador Claudio II proibiu a realização de casamentos, acreditando que homens solteiros seriam soldados melhores. Desobedecendo à ordem, um bispo chamado Valentim continuou realizando cerimônias em segredo, o que acabou levando à sua prisão e morte. Durante o tempo em que esteve preso, jovens enviavam flores e bilhetes como demonstração de apoio. As lendas ainda dizem que Valentim se apaixonou pela filha de seu carcereiro e, no dia em que seria executado, escreveu para ela a mais bonita das cartas de amor.

Muito tempo se passou e casais apaixonados ao redor do mundo mantêm a tradição de trocar presentes e mensagens de amor em homenagem a São Valentim. A data também é uma excelente oportunidade para desfrutar da companhia um do outro, e uma das melhores formas de fazer isso é ir a um encontro em um bar ou restaurante romântico, com ambiente, pratos e drinques dignos da ocasião. Confira restaurantes para celebrar a data em São Paulo.

Bistrot Parigi

Considerada por muitos o país mais romântico do mundo, a França está muito bem representada nesta lista. O Bistrot Parigi, localizado na cobertura do Shopping Cidade Jardim, oferece aos apaixonados uma vista privilegiada da cidade. Com um elegante salão principal em mármore travertino, o bistrô também conta com um agradável jardim ao ar livre.

No menu, assinado pela chef Vanessa Silva, destacam-se pratos clássicos da culinária francesa. Entre as delícias, o Robalo ao Vapor (R$ 215) com aspargos verdes e pupunha ao molho Chardonnay é leve e delicado. Caso opte por celebrar com uma sobremesa, indicamos o tradicional Crême Brûlée (R$ 54). Para finalizar, os casais podem explorar a coleção de garrafas históricas de vinho e os livros da coleção Fasano.

Endereço: Av. Magalhães de Castro, 12.000 – 4º andar – Shopping Cidade Jardim. Telefone: (11) 3198-9440. WhatsApp: (11) 96631-7303. Horário: De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sexta, das 12h às 16h e das 19h a 0h. Sábado, das 12h às 17h e 19h a 0h. Domingo, das 12h às 18h

SubAstor

O clima de charme e mistério do SubAstor é perfeito para quem busca um lugar fora do óbvio, onde é possível beber bons drinques e viver uma noite inesquecível. Escondidos atrás de cortinas de veludo vermelho, os sofás, espelhos e letreiros de neon compõem o ambiente intimista, elegante e moderno do bar.

Figurando entre os melhores do mundo no ranking Top 500 Bars 2024, a casa leva a coquetelaria a sério e impressiona até os críticos mais exigentes com o que há de melhor da mixologia nacional e mundial. Sugerimos experimentar um drinque autoral da carta intitulada ‘Biomas do Brasil”, como o leve e aromático Pantanal (R$ 52), com pequi, água de tomate, champanhe acid, awamori, saquê, camomila e pó de batata-doce. Para comer, o salmão curado no gim e beterraba (R$ 55), com queijo de cabra e torradas, é sofisticado e elegante, perfeito para um encontro à dois.

Serviço: Rua Delfina, 163 - Vila Madalena. Telefone: (11) 5555-2351. Horário de funcionamento: Quarta-feira, das 18h- 00h. Quinta- feira, das 18h- 1h. Sexta e Sábado, das 18h30 às 2h.

Parigi

O restaurante Parigi traz em seu menu reinterpretações contemporâneas dos pratos mais representativos da culinária tradicional italiana e francesa. O ambiente remonta à atmosfera dos antigos bistrôs de Paris, com elementos em madeira e iluminação sutil. A carta de vinhos e o atendimento primoroso também impressionam os visitantes

No menu, brilham receitas irretocáveis preparadas pelo renomado chef Eric Berland, como o Ravioli Piamontese (R$ 174), recheado com vitela ao molho de cogumelos secos. Entre as sobremesas, destaca-se o Mil Folhas (R$ 59) com creme de baunilha.

Serviço: Rua Amauri, 275 – Jardim Europa. Telefone e WhatsApp: (11) 3167-1575. Horário: De segunda a sexta, das 12h às 15h e das 19h à 00h. Sábado, das 19h à 00h. Domingo, das 12h às 17h

Fish-Wan

A culinária japonesa costuma ser uma das preferidas dos casais. No Fish-Wan, a tradição asiática encontra a inovação da gastronomia contemporânea, oferecendo uma experiência única aos visitantes. Quem chega ao restaurante se deslumbra ao reparar no teto coberto por pedaços de bambu minuciosamente posicionados, o que permite que a luz natural entre durante o dia, criando um belíssimo jogo de luz.

No menu, ingredientes de altíssima qualidade recebem preparações e toques especiais do chef Luigi Pauletto. Consideradas afrodisíacas, as ostras, por exemplo, têm uma seção reservada só para elas, com opções como Ostra com sorbet de gochujang (R$ 15), Ostra com kimchi de cebolinha (R$ 15) e Ostra grelhada com manteiga queimada de misso e xerez (R$ 17). Também recomendamos o Omakase Fish-Wan (R$ 290 por pessoa), menu servido no balcão em 13 etapas, no qual o chef prepara uma seleção especial com os melhores insumos do dia.

Serviço: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco. Telefone: 11 2674-0843. Horário: Segunda e terça, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Quarta e quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h30. Sexta, das 12h às 16h e das 19h à 00h. Sábado, das 12h às 17h e das 19h à 00h. Domingo, das 12h às 17h e das 19h às 22h. Reservas: https://linktr.ee/grupovilaanalia

Merci Brasserie

Localizado na zona leste de São Paulo, no Jardim Anália Franco, o Merci Brasserie convida os casais a embarcarem em uma incrível viagem para a França. Logo na entrada, a fachada do restaurante remete ao clássico bistrô parisiense, com portas envidraçadas, toldo vermelho e belíssimas oliveiras que fazem um convite para adentrar no espaço. Nos ambientes, as paredes são repletas de espelhos e cartazes, enquanto lustres redondos e ventiladores ao melhor estilo retrô conferem o charme ideal para tornar o local ainda mais acolhedor.

Da cozinha, com balcão entreaberto, saem delícias típicas do país europeu, da entrada à sobremesa. Sugerimos iniciar com o Plateau de Fromages (R$ 67) composta por queijos do dia, azeitona, mel, pão italiano, geleia e fruta do dia. Entre os principais, o Agnolotti au Parmesan (R$ 89), recheado de fonduta de parmesão, lascas de trufas negras, extração de cebola assada e creme fraiche, é potente e delicioso. Para encerrar, a Pavlova (R$ 38), com merengue de framboesa, cremoso de baunilha e gelato de framboesa, é uma obra de arte em forma de doce.

Serviço: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco. Telefone: 11 2674-0843. Horário: Segunda e terça, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Quarta e quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h30. Sexta, das 12h às 16h e das 19h à 00h. Sábado, das 12h às 17h e das 19h à 00h. Domingo, das 12h às 17h e das 19h às 22h. Reservas: https://linktr.ee/grupovilaanalia

Bacalhau, Vinho & Cia

Um encontro romântico fica ainda melhor acompanhado de um bom vinho e pratos recheados de história. Há mais de meio século, o Bacalhau, Vinho & Cia celebra a verdadeira gastronomia lusitana, oferecendo receitas tradicionais e repletas de sabor. Lá, o bacalhau, estrela do menu, chega quase em seu estado original de frescor, encantando seus frequentadores fiéis.

Ideais para casais, os pratos, em sua maioria, servem duas pessoas. Um dos carros-chefes é o Bacalhau em Posta Grelhado à Moda da Casa (R$ 248, serve de uma a duas pessoas), composto por uma posta inteira pré-frita em azeite de oliva e grelhada, acompanhada de batatas coradas, brócolis com alho torrado e refogado de cebola e pimentão vermelho no azeite. Para quem prefere massas, o Espaguete à Mariscada (R$ 198, serve duas pessoas) é preparado com molho vermelho, camarões, lulas, polvo e mariscos. Para harmonizar, os visitantes podem escolher entre mais de 200 rótulos e 300 garrafas de vinho, provenientes de todas as regiões de Portugal.

Serviço: Avenida Pacaembu, 71 – Barra Funda. Telefone: (11) 3666-0381. WhatsApp: (11) 3826-7634. R. Pedroso Alvarenga, 620 – Itaim Bibi. Telefone: (11) 3071-4077. Horário de funcionamento: Segunda-feira, das 11h30 às 16h. Terça-feira a sábado, das 11h30 às 23h. Domingo, das 11h30 às 17h.

La Serena

Para celebrar o Valentine’s Day, o restaurante italiano La Serena lança o menu Sapori di Tartufo, com trufas negras frescas, no Shopping JK Iguatemi. A iguaria é do tipo Tuber Melanosporum, encontrada ao longo da França, Espanha e Itália. O ingrediente, muito apreciado por chefs de cozinha por seu inigualável aroma, exige um cortador específico, com lâminas ultrafinas, pois quanto mais fina for cortada, mais intenso é o sabor e aroma.

O menu inclui: Carpaccio di manzo com Grana Padano e finalizado com tartufo nero (R$ 246), Ravioli ripieni di uovo al burro e tartufo nero fresco (R$192) e Cappelletti di vitello ripieni al burro e tartufo nero (R$ 218) de entrada. Entre os pratos principais: Tagliata di manzo com funghi trifolati e tartufo nero (R$ 338), Gnocchi di patate al burro com tartufo nero (R$ 239) e Fettuccine al burro com tartufo nero (R$ 192). Para a sobremesa as opções são Mousse de chocolate com tartufo nero (R$ 195) e Tiramisù com tartufo nero (R$ 206).

Serviço: Shopping JK Iguatemi (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Olímpia, São Paulo – SP). Tel:11-3152-6204/ 3152-6205. Horário de funcionamento: Segunda a quarta: das 12h às 15h30 e das 19h às 23h. Quinta a domingo: das 12h às 23h.

Bistrot de Paris

Para quem deseja um toque de romantismo parisiense, o Bistrot de Paris, localizado na charmosa Villa San Pietro, nos Jardins, é a escolha ideal. O restaurante foi concebido para oferecer uma autêntica experiência de bistronomia, sob o comando do chef Alain Poletto. O menu reúne clássicos da culinária francesa, como o Steak Tartare servido com batata frita e salada (R$ 116), o Entrecôte Black Angus grelhado com molho Béarnaise e batatas crocantes (R$ 162) e o tradicional Bœuf Bourguignon com bacon caseiro, champignons e cebolinhas (R$ 106).

Serviço: Endereço: Rua Augusta, 2542 - Jardim Paulista | Tel.: 11.3063-1675

Cantaloup

Já o Cantaloup, um ícone da gastronomia paulistana há 28 anos, aposta na culinária contemporânea e criativa para a ocasião. Sob o comando do chef Valdir de Oliveira, o restaurante oferece um menu especial para o Valentine's Day (R$ 320), que inclui Lasanha de palmito com camarão ao molho bisque suave, Bife de chorizo acompanhado de risotto de mini arroz tartufado ao molho de vinho tinto e Moqueca mista com peixe, polvo e lula, acompanhada de arroz branco e farofa de dendê. Para encerrar a noite, nada melhor do que um clássico Tiramisù Cantaloup.

Serviço: Endereço: Rua Manuel Guedes, 474 - Itaim Bibi | Tel.: (11) 3165-3445

Casa Santo Antônio

No coração da zona sul, o Casa Santo Antônio une charme e aconchego em um ambiente que remete à hospitalidade italiana. O restaurante, que há sete anos está presente no Guia Michelin, presenteia os casais que escolherem a casa para celebrar a data com um Tiramisù cortesia. Entre as opções do menu, destacam-se o Tortellini di Gamberi (R$ 96), o saboroso Pappardelle al ragu di costola (R$ 82) e a sofisticada Lasagna D’Agnello (R$ 100), garantindo uma experiência repleta de afeto e sabor.

Serviço: Endereço: Avenida João Carlos da Silva Borges, 764 – Granja Julieta | Tel.: (11) 4328-6205

Imakay

Para quem prefere uma fusão de sabores orientais e técnicas contemporâneas, o Imakay, no Itaim, surpreende com seu conceito inovador de gastronomia japonesa. A casa é pioneira na introdução de uma Parrilla na cozinha japonesa, proporcionando uma experiência única. Para a ocasião, as sugestões incluem o Menu Confiança Imakay (R$ 310), com sete passos servidos à mesa; o Menu Experiência Imakay (R$ 450), que apresenta 12 pratos exclusivos e insumos especiais diretamente no balcão; e o Omakase de Niguiris (R$ 360), composto por 16 niguiris servidos um a um pelos chefs da casa.

Serviço: Endereço: Rua Urussuí, 330 - Itaim Bibi | Tel.: (11) 4750-2727

Josefa no Paraíso

No bairro Paraíso, o Josefa no Paraíso combina a nostalgia de uma casa de vó com a criatividade da cozinha contemporânea. O restaurante, comandado pelas chefs Bel Crozera e Tainá Maia, oferece uma experiência gastronômica surpreendente com pratos como a Bochecha Suína com gohan grelhado, salada de papaya verde, amendoim e moyashi (R$ 77), o Arroz de kimchi, polvo e manga (R$ 130) e a Berinjela crocante com gohan grelhado, molho de castanha e salada de papaya verde (R$ 77).

Serviço: Endereço: Rua Afonso de Freitas, 642, Paraíso | WhatsApp: 91481-3911

Mercearia do Conde

A tradicional e lúdica Mercearia do Conde, nos Jardins, encanta pela decoração cheia de cores e detalhes nostálgicos. A casa combina brasilidade com toques orientais, destacando opções como a Moqueca de peixe e camarões com farofa de banana dourada, arroz de açafrão e saladinha com vinagrete de pimenta biquinho (R$ 114), o Medalhão de filé au poivre vert com risoto de três cogumelos (R$ 115) e o Ravioli de brie com ragu de cogumelos ou molho de tomate (R$ 96).

Serviço: Endereço: R. Joaquim Antunes, 217, Jardim Paulistano | Tel.: (11) 3081-7204

Praça São Lourenço

Para os casais que buscam uma experiência gastronômica ao ar livre, o Praça São Lourenço é o destino ideal. O restaurante, cercado por um lindo jardim com jabuticabeiras e figueiras, oferece pratos elaborados no forno a lenha, como o Arroz no caldo do mar com camarão, lula, maionese de páprica e raspas de limão siciliano (R$ 138), o Vitelo à milanesa no forno a lenha com nhoque de abóbora (R$ 125) e o Tortelli de búfala e mozzarella gratinado na lenha com tomate rústico e manjericão (R$ 95).

Serviço: Endereço: Rua Casa do Ator, 608 – Vila Olímpia | Tel.: (11) 3053-9300

Zucco Ristorante

No Zucco Ristoranti, a clássica culinária italiana ganha um toque contemporâneo, com pratos sofisticados como o Ravioline di Burrata al Burro di Tartufo Bianco, servido com espuma trufada de queijo grana padano e manjericão crocante (R$ 109), o tradicional Spaghetti Alla Carbonara Classica (R$ 103) e o Risotto alla Milanese con I'ossobuco (R$ 139).

Serviço: Endereço: Rua Haddock Lobo, 1416, Cerqueira César | Tel.: (11) 3897-0666