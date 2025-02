Conheça o primeiro restaurante vegano do Reino Unido a ganhar uma estrela Michelin

A Inglaterra não é reconhecida por sua gastronomia. No entanto, há bons exemplos de restaurantes no país. Nesta semana, o Guia Michelin lançou o guia de 2025 da Grã-Bretanha e Irlanda e, entre os vencedores, o destaque ficou para o Plates London, primeiro restaurante vegano do Reino a receber uma estrela Michelin.

Segundo o guia, o chef Kirk Haworth e sua irmã e sócia Keeley impressionaram os jurados ao "usar sua formação clássica e adaptá-la criativamente para uma dieta vegana".

Os destaques dos pratos, segundo o guia são o cogumelo maitake com mole de feijão preto e o gateau de cacau cru, eleito como um verdadeiro deleite ao final da refeição.

Questionado sobre o que mais o atrai na criação de pratos veganos, Kirk afirmou: "Tentar eliminar essa palavra é tudo o que eu amo sobre isso. É só sobre sabor, isso é tudo. Sabor, empolgação, inovação e tentar levar isso para um novo espaço de delícia."

O aumento da popularidade das dietas à base de plantas no Reino Unido tem sido expressivo, com o número de veganos crescendo em 1,1 milhão entre 2023 e 2024, segundo pesquisa realizada pela Finder. Estima-se que 2,5 milhões de pessoas, o que corresponde a 4,7% da população adulta, tenham adotado a dieta vegana.

O Plates London foi um dos 26 restaurantes premiados na cerimônia deste ano. Outro destaque foi o Moor Hall, em Aughton, que se tornou o 10º restaurante no Reino Unido e na Irlanda a conquistar três estrelas Michelin. O restaurante, fundado em 2017, já havia recebido suas primeiras duas estrelas nos anos seguintes.

Além do Plates London, há apenas outros seis restaurantes veganos no Guia Michelin, sendo quatro casas com uma estrela, Dirt Candy (Nova York), El Invenadero (Madri), KLE (Zurique), Seven Swans (Frankfurt), um restaurante com duas estrelas: De Nieuwe Winkel (Nijmegen, Holanda) e apenas um com três estrelas, o Eleven Madison Park (New York).