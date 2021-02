Relógios dignos de Da Vinci? É o que a Bulgari diz sobre seus novos modelos

Gerente-geral da divisão de relógios da Bulgari, grife italiana que dispensa apresentações, Antoine Pin não pode ser tachado de imodesto. “A diferença entre esses relógios e as obras de Leonardo da Vinci é que nós terminamos o trabalho”, afirmou ele, apontando os novos lançamentos da maison.

Por meio de uma chamada de vídeo da qual a EXAME participou com mais dois veículos de imprensa, ele apresentou as novidades da marca para 2021 diretamente do estúdio de design dela, em Roma (a conversa ocorreu na última quarta (27), durante a LVMH Watch Week; o conglomerado de luxo da Bernard Arnault é dono da maison italiana).

Pin exagera? A julgar pela engenhosidade, o frisson e os preços que rondam os relógios da Bulgari é preciso concordar com ele (e, sim, o gênio renascentista deixou muitos projetos pela metade). “Nossos lançamentos são sinônimo da genialidade italiana”, emendou o gerente-geral.

Ele revelou que, por razão da pandemia, o número de lançamentos previstos para 2021 foi reduzido. “Quando os negócios voltarem ao normal tornaremos a lançar mais peças por ano”, prometeu. “Mas ainda há alguns produtos para serem lançados em breve”.

Foram apresentados novos modelos das linhas Lvcea, Serpenti, Diva´s Dream e Octo (preços sob consulta). “Com menos lançamentos podemos explicar melhor no que cada um deles é inspirado”, completou, emendando que as vendas são um termômetro importante para seu departamento, focado na criação. “No fim, são elas que atestam se nossos relógios são ou não desejados”.

A linha Octo, esportiva e masculina, ganhou três novos representantes, que confirmam a alta do monocromatismo e dos “relógios esqueletos”, aqueles que exibem, com orgulho, suas engrenagens. Tratam-se de um Octo Finissimo Chronograph GMT Titanium com mostrador e pulseira de borracha novos, do Octo Finissimo S Chronograph GMT e de um Octo Finissimo S com nova proposta monocromática (esse último, de aço inoxidável, tem caixa de 40 mm em aço acetinado com um novo mostrador monocromático prateado e acabamento escovado vertical).

Uma outra novidade leva o nome de Octo Roma Carillon Tourbillon. Esse ganhou novo calibre de corda manual formado por 432 componentes. A caixa foi projetada para maximizar a propagação do som e previu a instalação de três martelos, que podem ser ouvidos mesmo não havendo amplificadores – graças ao intrincado projeto acústico. O fundo, oco, dispõe de uma grade de titânio que protege a zona de ressonância.

Da célebre coleção Serpenti Spiga a Bulgari apresentou três novos representantes. Um deles tem caixa de 35 mm e bezel em ouro rosa 18K, mesmo material da pulseira, cravejado com diamantes; outro, com os mesmos predicados, porém com uma volta a mais no pulso, destaca-se pelo mostrador preto, laqueado; o terceiro, cujo bezel é de ouro branco 18K, mesmo material da pulseira, sustenta 205 diamantes.

Já a chamativa linha Diva´s Dream ganhou o Peacock Dischi, o Peacock Diamonds e o Peacock Tourbillon Lumière. Encaixes em ouro rosa 18K, diamantes e safiras com lapidação brilhante e mostradores elaborados com plumas naturais de pavão e a técnica de marchetaria resumem bem os lançamentos.

Por fim, a coleção Lvcea, que habita a zona cinzenta que separa os relógios das joias, ganhou mais cinco membros. O Intarsio 103367, para descrever só um deles, tem caixa redonda de 28 mm em aço e coroa em aço cravejada com um diamante e uma rubelita. O mostrador, em madrepérola cinza com marchetaria, ostenta 12 diamantes nos indicadores das horas. E a pulseira, de couro, tem encaixes em aço cravejados com diamantes. Se tivesse se aventurado na relojoaria de luxo Da Vinci teria feito diferente?