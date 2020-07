Bulgari, da LVMH, anuncia novo hotel em Roma

O portfólio da Bulgari espelha o da LVMH, o conglomerado de luxo do qual ela faz parte e que engloba de marcas de vinhos ao jornal de economia Les Echos. Conhecida pelas joias cinematográficas, a grife italiana também confecciona relógios, perfumes e acessórios. No meio tempo, administra resorts e hotéis. Criado em 2001, o braço hoteleiro da marca soma hoje seis unidades. Ficam em Milão, Londres, Dubai, Bali, Pequim e Xangai. Neste sábado (4) a Bulgari anuncia mais um, o de Roma, com abertura prevista para 2022 (o de Paris está previsto para 2021 e o de Tóquio para 2023).

Visão noturna do futuro cinco estrelas em Roma

O endereço do novo hotel italiano é a Piazza Augusto Imperatore, no bairro do Campo Marzio, perto da Via del Corso e da Via del Babuino. Vai ocupar um edifício que foi construído entre 1936 e 1938 e que rouba a cena com seu mármore ocre Travertino, os tijolos vermelhos queimados e o mosaico de 70 metros quadrados que reinterpreta o mito da fundação de Roma. O projeto arquitetônico do hotel e sua decoração estão a cargo do escritório de arquitetura italiano Antonio Citterio Patricia Viel. Serão mais de 100 quartos e estão previstos um spa, um ginásio e, no último andar, um bar e um restaurante assinados pelo chef italiano Niko Romito.

“Estamos orgulhosos por termos assegurado uma localização tão extraordinária para o novo hotel Bulgari em Roma”, declarou Jean-Christophe Babin, CEO da grife. “A marca finalmente terá o seu próprio ‘templo’ na cidade onde a empresa foi fundada. Será, de longe, a experiência de hospitalidade mais luxuosa de Roma”.