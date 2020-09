Bulgari lança relógio em homenagem ao relojoeiro Gérald Genta

Falecido em 2011, Gérald Genta foi um designer e artista suíço de relógios que até hoje é considerado por muitos o nome mais importante da relojoaria do século 20. Entre seus feitos, Gérald foi o primeiro a combinar horas saltantes e minutos retrógrados em um relógio de pulso, em 1996. O mecanismo raro, complexo e minucioso representou o triunfo da precisão e do conhecimento técnico do designer, e foi aplicado no relógio Arena, que se tornou o maior símbolo de sua marca e o primeiro modelo retrógrado colocado no mercado.

No ano 2000, a Bulgari, braço de relojoaria da gigante do luxo LVMH, adquiriu a icônica marca Gérald Genta e utilizou as décadas de conhecimento técnico que vieram com a aquisição para se consolidar no sofisticado mundo dos relógios de ponta.

Agora, a Bulgari está retomando a tradição de Gérald Genta com o lançamento de novos modelos que carregam o logotipo Gérald Genta e trazem um novo toque aos movimentos mecânicos e aos padrões de design característicos da marca.

Nessa quinta-feira, um novo modelo chega ao mercado. No Gérald Genta Arena 2020, as horas saltantes são exibidas em um visor às 12 horas, e os minutos são registrados em uma arcada na parte superior do mostrador antracito preto, por onde o ponteiro de segundos caminha e retorna ao zero a cada 60 minutos. O mesmo acontece com a data, que aparece em uma arcada menor às 6 horas. Tudo isso fica dentro de uma caixa de safira resistente a arranhões, e o relógio acompanha uma pulseira de couro de crocodilo preto fosco com fivela em titânio. O preço? A unidade sai por nada menos que 80.000 reais.

A edição de 2020 é a continuidade dos lançamentos Bulgari-Gérald Genta. A última novidade é de 2019, com um relógio bi-retrógrado Arena, que inclui uma caixa em platina, além de mostrador e pulseira azuis, em comemoração aos 50 anos da Gérald Genta.