Relógios da Rolex começam o ano até 14% mais caros

Os relógios Rolex, que não são conhecidos por terem preços acessíveis, estão ficando ainda mais caros. O motivo? A disparada no preço do ouro.

Os preços de alguns dos relógios de ouro da empresa suíça saltaram até 14% em 2025, de acordo com vários sites que rastreiam listagens. Essa é uma comparação que chama a atenção com seus equivalentes de aço, que tiveram um aumento médio de 3%, segundo reportagem da CNN.

Um dos modelos mais populares da Rolex, o Daytona, teve os maiores aumentos de preço. A versão em ouro branco com a pulseira OysterFlex tem um preço sugerido de US$ 38,1 mil — um aumento acentuado em relação ao preço de US$ 35 mil do ano passado. Outro modelo, o GMT-Master em ouro amarelo, tem preço de US$ 43,3 mil no site da Rolex, um aumento de quase 7%.

Os preços do ouro subiram 27% no ano passado. Os investidores geralmente veem o ouro como um porto seguro em tempos de turbulência econômica e inflação, e quando as taxas de juro são cortadas (como aconteceu em muitos lugares do mundo), o ouro pode se tornar mais atraente do que ativos que pagam renda, como títulos.

Mas não espere que os preços mais altos desanimem compradores e colecionadores de relógios. Em vez disso, clientes ricos têm bolsos que "raramente são impactados por flutuações de mercado que afetam consumidores comuns", escreveu Antonio Sasso para o Italian Watch Spotter e citado pela CNN. Ele acrescentou que "os aumentos de preços não apenas não levam a uma perda significativa de clientes, como se tornam uma estratégia-chave".

Não se espera que os preços do ouro caiam em 2025 com o aumento do valor do dólar e taxas de juro mais baixas, segundo analistas.