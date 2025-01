10 tendências de relógios para ficar de olho em 2025

O mercado de relógios em 2025 combina o clássico e o contemporâneo, trazendo inovações que refletem o desejo dos consumidores por exclusividade e estilo. As principais marcas estão apostando em designs que vão do minimalismo à extravagância, utilizando materiais de alta qualidade e tecnologias de ponta. As informações são do Wallpaper.

Neste ano, o foco não está apenas no que é funcional, mas também no que é artístico e experimental. Relógios com formatos inusitados, cores vibrantes e mecanismos transparentes destacam-se como tendências que celebram a individualidade. Conheça as dez principais tendências que estão redefinindo o universo dos relógios.

1. Minimalismo

O minimalismo segue como uma forte tendência no mercado de relógios em 2025, especialmente entre os consumidores que priorizam um design limpo e funcional. Peças minimalistas se destacam pela ausência de excessos, com foco nos detalhes essenciais e na precisão técnica. A simplicidade dessas peças é capaz de transmitir sofisticação e elegância atemporais, tornando-as ideais tanto para o dia a dia quanto para ocasiões formais. Combinando estética refinada e funcionalidade, os modelos minimalistas ganham espaço em um mercado cada vez mais focado no design sustentável e na durabilidade.

Nomos Glashütte Tangente 38: Inspirado no movimento Bauhaus, este modelo é sinônimo de elegância atemporal, com linhas limpas e visual monocromático.

Inspirado no movimento Bauhaus, este modelo é sinônimo de elegância atemporal, com linhas limpas e visual monocromático. Cartier Tank Louis Cartier: Uma peça icônica que combina o mostrador preto com detalhes em ouro, sendo um clássico da relojoaria francesa.

2. Formatos ousados

Relógios com formatos inovadores estão ganhando destaque em 2025, oferecendo uma alternativa criativa ao design convencional. Mostradores triangulares, ovais e assimétricos são apenas algumas das formas que estão revolucionando o mercado. Essas peças transformam o relógio em uma declaração de estilo, desafiando os padrões tradicionais e conquistando consumidores que buscam exclusividade. Além disso, os formatos ousados mostram como a relojoaria está abraçando a criatividade para atender a um público cada vez mais diversificado e exigente.

Berneron Mirage: Um modelo surrealista com design inspirado por movimentos artísticos, oferecendo uma estética única.

Um modelo surrealista com design inspirado por movimentos artísticos, oferecendo uma estética única. Anoma A1: Relógio triangular com toques vibrantes de cor, ideal para quem busca ousadia e modernidade.

3. Relógios joias

Relógios que funcionam como joias têm ganhado um público cativo, unindo funcionalidade e luxo em uma única peça. O uso de diamantes, safiras e outros materiais preciosos transforma esses modelos em verdadeiras obras de arte. Além de seu apelo visual, esses relógios são símbolos de status e exclusividade, muitas vezes produzidos em edições limitadas. Eles são uma escolha ideal para eventos sofisticados ou para consumidores que apreciam o lado mais glamoroso da relojoaria.

Patek Philippe Aquanaut Luce: Um modelo deslumbrante, com safiras azuis e diamantes em uma composição elegante.

Um modelo deslumbrante, com safiras azuis e diamantes em uma composição elegante. Rolex Oyster Perpetual Daytona: Conhecido pelo mostrador de madrepérola e marcadores cravejados de diamantes.

4. Relógios coloridos

Cores vibrantes estão invadindo o universo dos relógios, trazendo alegria e modernidade ao design tradicional. Essa tendência reflete o desejo por peças que expressem personalidade e criatividade, com tons que vão do laranja ao verde e ao rosa. Relógios coloridos são perfeitos para consumidores que querem se destacar, oferecendo uma estética divertida sem perder a sofisticação. Além disso, essas peças mostram como a relojoaria pode ser tanto funcional quanto artística.

Tag Heuer Carrera Extreme Sport: Com pulseira laranja vibrante e design esportivo, este relógio é uma explosão de energia.

Com pulseira laranja vibrante e design esportivo, este relógio é uma explosão de energia. Hublot Big Bang Unico Pink Sapphire: Uma obra-prima em safira rosa, que combina técnica e ousadia.

5. Relógios 'esqueletizados'

Modelos 'esqueletizados', que expõem seus mecanismos internos, estão em alta, mostrando a complexidade da engenharia por trás de cada peça. Essa tendência transforma o relógio em uma verdadeira obra de arte, permitindo que os usuários apreciem os detalhes intrincados do movimento mecânico. Relógios esqueletizados não são apenas funcionais, mas também esteticamente impressionantes, sendo ideais para os entusiastas da relojoaria.

Chopard Alpine Eagle Skeleton: Um modelo que combina robustez e elegância, com design transparente.

Um modelo que combina robustez e elegância, com design transparente. Piaget Altiplano Concept Tourbillon: Uma peça ultrafina que destaca a complexidade de um tourbillon integrado.

Piaget Altiplano Concept Tourbillon é uma peça ultrafina que destaca a complexidade de um tourbillon. (Piaget/Divulgação)

6. Relógios brutais

Inspirados pelo brutalismo, esses modelos trazem uma estética forte e marcante, que combina linhas geométricas e materiais robustos. O design brutalista é uma resposta ao convencional, oferecendo uma abordagem inovadora que mistura funcionalidade e arte. Essas peças são perfeitas para consumidores que apreciam a arquitetura e buscam relógios que expressem sua personalidade de forma ousada e sofisticada.

Toledano & Chan B/1: Com design inspirado pelo brutalismo de Marcel Breuer, é uma peça única e conceitual.

Com design inspirado pelo brutalismo de Marcel Breuer, é uma peça única e conceitual. Girard-Perregaux Casquette 2.0: Um modelo que combina o clássico dos anos 70 com uma abordagem contemporânea.

7. Relógios dourados

Relógios em ouro continuam sendo um marco de sofisticação e estilo, destacando-se como escolhas clássicas e luxuosas. Em 2025, marcas estão reinventando seus modelos icônicos em versões douradas, seja em ouro amarelo, rosa ou branco. Essas peças oferecem uma combinação de funcionalidade e glamour, atendendo a consumidores que buscam investir em relógios que são verdadeiros símbolos de status.

Rolex Deepsea Gold: Um modelo robusto em ouro amarelo 18 quilates, combinando design clássico com materiais de ponta.

Um modelo robusto em ouro amarelo 18 quilates, combinando design clássico com materiais de ponta. Tudor Black Bay 58 Gold: Com um toque vintage, este relógio em ouro amarelo é ideal para mergulhadores e entusiastas de relojoaria.

8. Relógios escuros: o apelo do preto

Os relógios escuros, com tons de preto e cinza profundo, oferecem uma estética misteriosa e sofisticada. Essa tendência reflete uma abordagem minimalista e moderna, com designs que enfatizam a funcionalidade e o apelo visual. Modelos com mostradores e caixas em tons escuros são perfeitos para quem busca discrição sem abrir mão do estilo.

Omega Speedmaster Moonwatch Professional: Com acabamento preto fosco, este modelo é um ícone de elegância e precisão.

Com acabamento preto fosco, este modelo é um ícone de elegância e precisão. Tudor Black Bay Dark: Um relógio com design monocromático e pulseira de aço escurecido, perfeito para o uso diário.

9. Relógios futuristas

A relojoaria futurista está redefinindo o conceito de tempo, com modelos que parecem vindos diretamente de filmes de ficção científica. Esses relógios misturam tecnologias avançadas e designs arrojados, apresentando formatos e materiais inovadores. Eles são ideais para quem deseja uma peça única que combine funcionalidade e modernidade.

Ulysse Nardin Freak S Nomad: Um modelo revolucionário, com um movimento que lembra uma nave espacial e detalhes inspirados em viagens pelo deserto.

Um modelo revolucionário, com um movimento que lembra uma nave espacial e detalhes inspirados em viagens pelo deserto. De Bethune DB Kind of Grande Complication: Um relógio que combina design ultramoderno com acabamentos tradicionais em titânio azul.

10. Relógios pequenos

Os relógios menores, com caixas de até 37mm, estão voltando com força, trazendo elegância e versatilidade. Essa tendência celebra o design proporcional e detalhado, perfeito para quem busca discrição e conforto sem abrir mão do estilo. Relógios compactos são ideais tanto para homens quanto para mulheres, adaptando-se a diferentes ocasiões com facilidade.