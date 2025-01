O que será do ouro em 2025? Metal teve valorização de 27% em 2024

O ouro abriu 2025 estável após registrar seu maior ganho anual desde 2010, com os traders avaliando as perspectivas de um ritmo mais lento de flexibilização monetária pelo Federal Reserve em 2025.

O ouro estava sendo negociado perto de US$ 2.650 a onça após seu ganho de 27% em 2024, impulsionado pelo ciclo de corte do Fed, demanda sustentada por refúgio de investidores contra o risco e uma onda de compras por bancos centrais, segundo a Bloomberg.

Os investidores agora estão focados na trajetória da taxa de juros nos EUA - isso depois que o presidente Jerome Powell sinalizou no mês passado maior cautela sobre a rapidez com que o Fed pode continuar reduzindo os custos de empréstimos em meio a preocupações renovadas sobre a inflação. Taxas mais baixas são positivas para o ouro, que não paga juros.

Os principais dados econômicos previstos para o final desta semana, incluindo pedidos de auxílio-desemprego nos EUA e relatórios da indústria, serão observados de perto em busca de pistas sobre a trajetória de flexibilização do Fed.

O que Wall Street espera para 2025 com Trump na Casa Branca?

Wall Street está otimista de que um mercado de ações aquecido, taxas de juros em queda e a agenda de regulamentação mais leve de Donald Trump levarão a uma recuperação dos negócios em 2025. Mas o nervosismo permanece graças à imprevisibilidade do presidente eleito.

Segundo reportagem do The Wall Street Journal, investidores estão animados a partir da escolha de Andrew Ferguson, membro republicano da Comissão Federal de Comércio, para suceder Lina Khan no órgão antitruste. Ferguson e os republicanos devem desmantelar as diretrizes de Khan que deram à agência novos poderes legais para tentar bloquear negócios.

Ainda assim, os investidores ainda estão tentando analisar os prováveis ​​movimentos de Trump. Ele prometeu impor tarifas de 25% sobre produtos que entram nos EUA do México e Canadá. Ele também ameaçou impor uma taxa adicional de 10% sobre produtos da China.