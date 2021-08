Rayssa acerta última manobra e é campeã no mundial de skate

A brasileira Rayssa Leal bateu algumas das melhores skatistas do mundo e se sagrou campeã em etapa da Liga Mundial de skate street neste sábado, 28.

Pressionada e acertando a última manobra, que lhe rendeu uma nota de 8,5, Rayssa venceu a final da etapa de Salt Lake City, parte da Street League Skateboard (SLS), campeonato mundial da modalidade street.

A skatista brasileira terminou na liderança com pontuação final de 21,0. A brasileira Pâmera Rosa, também finalista neste sábado, ficou em quarto lugar.

Há um mês, nas Olimpíadas de Tóquio, Rayssa ganhou a medalha de prata e fez história ao se tornar a mais jovem atleta brasileira a ser medalhista olímpica.

Na ocasião, a brasileira também foi eleita, em votação online, como a atleta de todas as modalidades que mais representou o espírito Olímpico em Tóquio.

Na competição deste sábado, Rayssa reencontrou algumas das adversárias de Tóquio. A segunda colocada na competição foi a medalhista de bronze olímpica, a japonesa Funa Nakayama, que ficou com pontuação 20,7.

A japonesa brigou pela liderança durante toda a prova, mas caiu na última rodada.

Já Rayssa, que havia errado na primeira rodada, estava em terceiro lugar pouco antes do fim da prova, atrás da holandesa Roos Zwetsloot, que conseguira uma alta nota de 7,2.

Rayssa precisava de 8,3 na última manobra para vencer a japonesa e a holandesa, e com uma manobra impecável, terminou conseguindo a pontuação de 8,5.

A medalhista de ouro nas Olimpíadas, a japonesa Momiji Nishiya, também de apenas 13 anos, ficou em sétimo na disputa deste sábado.

Colocação final

Rayssa Leal (BRA) - 21.0 Funa Nakayama (JAP) - 20.7 Roos Zwetsloot (HOL) - 19.6 Pâmela Rosa (BRA) - 16.4 Keet Oldenbeuving (HOL) - 12.5 Mariah Duran (EUA) - 12.3 Momiji Nishiya (JAP) - 10.6 Candy Jacobs (HOL) - 6.9

Skate, paixão nacional

O sucesso dos skatistas brasileiros nas Olimpíadas de Tóquio fizeram o esporte ganhar os holofotes no Brasil, que tem alguns dos melhores skatistas do mundo.

Após as medalhas olímpicas, o interesse pelo skate e pela prática da modalidade no Brasil disparou.

Segundo o Google, o Brasil foi o país que mais buscou por skate e termos relacionados após as pratas de Rayssa e de Kelvin Hoefler no skate street, em julho. Completou o quadro de medalhas do skate brasileiro Pedro Barros, no skate park.

Plataformas de comércio eletrônico, como Netshoes e Mercado Livre, também registraram recordes de vendas de skate, como a EXAME mostrou.

O campeonato desta semana foi transmitido no Brasil pelo SporTV, do Grupo Globo. Os brasileiros estiveram atentos: segundos após a vitória de Rayssa, seu nome estava entre os temas mais comentados no Twitter.

Fique por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Assine a EXAME.