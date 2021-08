Skate na Olimpíada: saiba as diferenças entre as categorias park e street

Nova modalidade que estreou nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o skate é disputado em duas categorias, o street — que rendeu medalhas de prata com Rayssa Leal e Kelvin Hoefler — e o park — que será disputado a partir desta terça-feira, 3, com o feminino, e na quarta-feira, 4, com o masculino, às 21h. As finais serão nos mesmos dias a partir de 0h30.

O time brasileiro do park terá Dora Varella, Isadora Pacheco e Yndiara Asp, entre as mulheres, e Luiz Francisco, Pedro Barros e Pedro Quintas, entre os homens.

O esporte que caiu no gosto da torcida brasileira e segundo o COI impulsionou a audiência dos Jogos, tem diferenças entre as categorias que vão da pontuação até a pista.

Primeiro, vamos às semelhanças. Street e park contam com 20 skatistas por categoria (feminino e masculino). As disputas são divididas em eliminatórias e final (com os oito melhores), e com as duas fases acontecendo no mesmo dia.

Saiba quais são as diferenças entre park e street

O que é o Skate Park?

Nessa modalidade a pista é oca com uma série de curvas sinuosas — algumas lembrando pratos grandes e tigelas (por isso chamadas de "bowls") em forma de cúpula. Esse "piscinão" também tem elementos como corrimões e as rampas maiores. Essa pista permite uma variedade de manobras por conta da altura que pode ser atingida. Os atletas devem realizar três voltas de 45 segundos e a melhor conta como a pontuação final da rodada. Cinco juízes dão notas de zero a 100 pontos. Na fase preliminar, a queda não elimina o skatista.

No park todos os competidores precisam utilizar capacete de proteção.

O que é o Skate Street?

Diferente do park, a pista do street simula elementos que têm nas ruas das cidades, como corrimões, lombadas, rampas, escadas e vãos. Os atletas devem realizar duas voltas de 45 segundos em que o skatista continua andado mesmo se cair, além de cinco tentativas de manobras, com o pontuador zerado em caso de queda. Cinco juízes dão notas de zero a 10 pontos, sendo que a mais alta e a mais baixa para cada volta ou manobra são descartadas. O resultado é a média das três restantes.

No street apenas os competidores menores de idade são obrigados de utilizar capacete.