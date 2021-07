Cresce a busca por skate no Mercado Livre, Centauro e Netshoes

As medalhas de prata conquistadas pelos skatistas brasileiros Kelvin Hoefler e Rayssa Leal, a Fadinha, nos Jogos Olímpicos deste ano, deram um salto na venda de artigos do esporte no Mercado Livre.

Na última segunda-feira, a plataforma registrou recorde de vendas de patins e skates, sendo a maior venda de 2021. Em comparação com as aquisições registradas nas últimas quatro segundas-feiras anteriores, o Mercado Livre contabilizou um aumento de 50% nas vendas da categoria.

Também na segunda-feira, a varejista Netshoes registrou 79,7% de aumento nas vendas de skate quando comparado com o mesmo dia da semana anterior. Já as vendas de pranchas e acessórios do surfe aumentaram 16,9%.

Na varejista Centauro também há um crescimento expressivo nas buscas no site por produtos relacionados às modalidades olímpicas. Na categoria skate o crescimento é superior a 400%. Já as buscas por itens de surfe dobraram.

"É importante ressaltar que o efeito Olimpíada não é imediato. Durante o evento, surgem novos ídolos e, consequentemente, cresce a procura e o número de praticantes de determinadas modalidades. É diferente da Copa do Mundo, por exemplo, em que as pessoas compram um produto específico, como a camisa da Seleção Brasileira de Futebol, para acompanhar o evento", diz Gustavo Milo Marasco, gerente executivo de marketing da Centauro.

Segundo o executivo, o efeito Olimpíada é menos agudo, porém mais duradouro. "Muitas crianças, a partir de agora, vão começar a andar de skate e comprar produtos da modalidade ao longo do tempo, inspiradas pela Fadinha e também pelo Kelvin Hoefler".

