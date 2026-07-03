Não sabe onde jantar? Quiz Casual EXAME indica o restaurante ideal para você

O ranking dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil 2026, da Casual EXAME, que reúne o que há de mais relevante na gastronomia nacional, ganhou uma nova forma de explorar a lista. Além de navegar pelos estabelecimentos, filtrar os restaurantes por cidade e tipo de culinária e criar uma lista personalizada com os lugares que você já visitou e aqueles que ainda deseja conhecer, agora também é possível descobrir novas sugestões por meio de um quiz interativo.

Em poucos passos, a ferramenta identifica o seu perfil gastronômico e recomenda restaurantes de acordo com o tipo de experiência que você procura. A ideia é transformar o ranking em um guia personalizado, seja para uma ocasião especial, um jantar romântico, uma celebração, ou simplesmente para descobrir novos endereços alinhados ao seu estilo.

O quiz, com opções apenas para a cidade de São Paulo, considera diferentes preferências para indicar os 33 selecionados na edição de 2026.

O melhor restaurante do Brasil em 2026

A quinta edição do prêmio tem como vencedor o Tuju, comandado por Ivan Ralston e Katherina Cordás, que conquistou o primeiro lugar no mesmo ano em que recebeu sua terceira estrela Michelin. A lista também confirma a força da gastronomia paulistana: São Paulo lidera o ranking com 33 restaurantes entre os 100 melhores do país e seis representantes entre os dez primeiros colocados, incluindo o vencedor da edição. O Rio de Janeiro aparece na sequência, com 14 estabelecimentos, refletindo a diversidade de uma cena que reúne técnicas francesas e japonesas, sustentabilidade e referências da culinária afro-brasileira.

O resultado é construído a partir da votação de um grupo de especialistas formado por críticos, jornalistas e influenciadores de gastronomia de todo o Brasil, que indicam seus restaurantes favoritos visitados ao longo do ano.

Crie o seu próprio ranking

Além das novas recomendações personalizadas, a plataforma mantém os recursos que tornaram o ranking uma experiência interativa. É possível explorar toda a lista, pesquisar por cidade ou tipo de cozinha e acompanhar sua própria trajetória gastronômica, marcando os restaurantes já conhecidos e criando uma lista de desejos para as próximas viagens e experiências.

Mais do que um ranking, os 100 Melhores Restaurantes do Brasil 2026 se consolidam como uma plataforma para descobrir, organizar e planejar experiências gastronômicas. Seja acompanhando o guia completo, criando sua própria lista ou respondendo ao quiz para encontrar restaurantes que combinam com seu perfil, a proposta é tornar a exploração da gastronomia brasileira ainda mais personalizada. Boa leitura e refeição!