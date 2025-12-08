Casual

Globo de Ouro 2026: 'O Agente Secreto' é indicado a Melhor Filme de Drama

Produção de Kleber Mendonça Filho concorre em três categorias na premiação do próximo ano ao lado de títulos como 'Frankenstein', 'Foi Apenas um Acidente' e 'Pecadores'

Globo de Ouro: veja indicações de 'O Agente Secreto' na premiação (Vitrine Filmes/Divulgação)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 10h44.

O cinema brasileiro pode fazer ainda mais história em 2026. O Agente Secreto foi indicado ao Globo de Ouro de 2026 na categoria de Melhor Filme de Drama, um marco histórico do Brasil.

Além dessa indicação, o filme recebeu outras duas: Melhor Ator para Filme de Drama (Wagner Moura) e Melhor Filme em Língua Não-Inglesa. Uma nomeação a mais do que Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que saiu da premiação do ano passado com o prêmio de Melhor Atriz para Fernanda Torres.

Dados das Comscore mostram que o filme faturou R$ 18,7 milhões antes mesmo de completar um mês em cartaz. A produção superou os números de Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa que, até o início dessa semana, era a maior bilheteria nacional do ano, com R$ 17,2 milhões. Inspirado nos gibis de Maurício de Souza, o filme levou 997 mil de espectadores às salas de cinema. O longa de Kleber Mendonçapor outro lado, segue com 822 mil espectadores até a publicação desta matéria.

A caminho do Oscar

Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

No Brasil, o título chegou aos cinemas no dia 6 de novembro. Meses antes, em maio, arrancou quase 15 minutos de aplauso no Festival de Cannes deste ano e saiu de lá com não um, mas quatro prêmios — Melhor Direção e Melhor Ator na disputa principal, feito histórico, e dois prêmios da Crítica (FIPRESCI). A repercussão fez com que a Neon Filmes, reconhecida distribuidora internacional de filmes indicados e vencedores do Oscar, incluísse O Agente Secreto em seu catálogo.

Ao redor do globo, as principais revistas de cultura do mundo já elencam O Agente Secreto como um dos principais candidatos ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026. A Variety, por exemplo, destacou que o filme também pode receber estatuetas nas categorias de Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Direção e Melhor Roteiro (Kleber Mendonça Filho).

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulga a lista de pré-indicados à categoria de Melhor Filme Internacional em dezembro.

Onde assistir 'O Agente Secreto'?

O filme está em cartaz nos cinemas desde o dia 6 de novembro.

Acompanhe tudo sobre:Filmes brasileirosGlobo de OuroCinemaFilmes

