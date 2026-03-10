Quem são os brasileiros que votam no Oscar?

O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, estará presente na 98ª edição do Oscar, que acontece já no dia 15 de março. O Brasil, no entanto, também participa da cerimônia por trás das câmeras, presente como júri da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

A produção brasileira concorre a quatro estatuetas: Melhor Filme, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Elenco e Melhor Filme Internacional, categoria à qual aparece como favorita. A cerimônia será realizada no Teatro Dolby, em Los Angeles (Califórnia, EUA), a partir das 21h (horário de Brasília).

A Casual EXAME separou uma lista com os principais entre os 58 membros do Brasil que fazem parte da Academia em 2026. Confira:

Quem vota no Oscar?

Os indicados e vencedores do Oscar são escolhidos pelos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que conta em 2026 com 10.136 profissionais da indústria do cinema habilitados a votar, 6% a mais do que na 96ª edição. 56% deles são de fora dos Estados Unidos, o que favorece as chances dos filmes internacionais.

Esse aumento no número de votantes reflete um crescimento também em comparação com o número de membros votantes de dez anos atrás, por exemplo. É um esforço por parte da Academia para incluir mais mulheres, pessoas negras e cineastas de várias regiões do mundo, depois do Oscar sofrer várias críticas por ser majoritariamente "branco".

Em 2025, cerca de 40% da Academia é do gênero feminino e 41% se reconhece dentro de comunidades étnico/raciais minoritárias.

Quem são os brasileiros votantes do Oscar?

A Academia tem recebido um número crescente de membros brasileiros. Foram aceitas como novas integrantes, por exemplo, a atriz Maeve Jinkings (O Som ao Redor), a diretora Juliana Rojas (As Boas Maneiras) e a produtora Renata de Almeida Magalhães (O Grande Circo Místico).

Fernanda Torres, por ser indicada neste ano como Melhor Atriz, foi convidada para ingressar à Academia e entra esse ano como membro oficial. Walter Salles, diretor de Ainda Estou Aqui, foi convidado para virar um membro votante em 2008. Fernanda Montenegro faz parte da Academia desde sua indicação ao Oscar de Melhor Atriz por Central do Brasil, em 1999. Selton Mello é um membro votante desde 2022.

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho também fazem parte da Academia há anos. Neste ano, por estarem na corrida pelas estatuetas, não terão direito a voto nas categorias às quais o "O Agente Secreto" concorrem. Essa regra é aplicada para garantir a imparcialidade do processo de votação.

Veja a lista dos principais brasileiros que votam no Oscar

Adriano Goldman (diretor de fotografia)

Alê Abreu (diretor e animador)

Alice Braga (atriz)

Andrea Barata Ribeiro (produtora)

Anita Rocha da Silveira (diretora)

Anna Muylaert (diretora)

Anna Van Steen (maquiadora)

Antonio Pinto (compositor)

Bruno Barreto (diretor)

Cacá Diegues (diretor)

Carlos Saldanha (diretor e animador)

Carlos Segundo (diretor)

Carolina Markowicz (diretora)

Daniel Rezende (montador)

Emilio Domingos (documentarista)

Fabiano Gullane (produtor)

Felipe Lacerda (montador)

Fernanda Montenegro (atriz)

Fernanda Torres (atriz)

Fernando de Goes (produção e tecnologia)

Fernando Meirelles (diretor)

Helena Solberg (diretora)

Heloísa Passos (diretora)

Ilda Santiago (curadora)

Jefferson De (diretor)

João Atala (documentarista)

João Moreira Salles (documentarista)

Jorge Bodanzky (diretor)

José Joffily (diretor)

José Padilha (diretor)

Juliana Rojas (diretora)

Karen Akerman (editora e produtora)

Karen Harley (montadora)

Karim Aïnouz (diretor)

Kleber Mendonça Filho (diretor)

Laís Bodanzky (diretora)

Lula Carvalho (diretor de fotografia)

Maeve Jinkings (atriz)

Marcelo Zarvos (compositor)

Maria Augusta Ramos (documentarista)

Mauricio Osaki (diretor)

Mauricio Zacharia (roteirista)

Paula Barreto (produtora)

Pedro Kos (documentarista)

Petra Costa (documentarista)

Plínio Profeta (músico)

Renata de Almeida Magalhães (produtora)

Renato dos Anjos (supervisor de animação)

Rodrigo Santoro (ator)

Rodrigo Teixeira (produtor)

Sônia Braga (atriz)

Sérgio Mendes (compositor)

Selton Mello (ator)

Tatiana Leite (produtora)

Vânia Catani (produtora)

Vera Blasi (roteirista)

Waldir Xavier (engenheiro de som)

Walter Salles (diretor)

Wagner Moura (ator)

Como se tornar um membro da Academia?

Quem já foi indicado ao Oscar é automaticamente convidado a ingressar na Academia - a pessoa, porém, pode recusar o convite. A Academia distribui seus membros em 17 categorias.

Outra forma de se tornar membro é por meio da indicação de dois membros votantes da Academia.

EXAME no Oscar

O Oscar de 2026 acontece no dia 15 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo diretamente de Los Angeles.

Quem são os indicados ao Oscar 2026

Veja a lista completa de indicados à maior premiação do cinema aqui.

Quando será o Oscar de 2026?

A 98ª edição do Oscar será no dia 15 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Onde assistir ao Oscar de 2026?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2025?

O início da cerimônia está previsto para as 21h (horário de Brasília).