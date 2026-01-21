Oscar 2026: quando será a a maior premiação do cinema?

Oscar 2026: onde assistir aos indicados? (Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images)
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 11h05.
O tapete vermelho mais famoso do mundo já tem contagem regressiva para ser desenrolado. Hollywood se prepara a 98ª edição do Oscar muito em breve — e parece que vai ter brasileiro na lista de novo.
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulga a lista oficial de indicados amanhã, dia 22 de janeiro, a partir das 10h30 (horário de Brasília).
Como nos anos anteriores, a premiação será realizada no Teatro Dolby, localizado no coração de Hollywood, em Los Angeles (Estados Unidos). A cerimônia está prevista para o dia 15 de março.
Antes do anúncio oficial dos indicados, alguns títulos já se tornaram onipresentes nas conversas dos críticos. A chance brasileira na premiação é O Agente Secreto, que deve brilhar nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, para Wagner Moura.
Além deste, também tem chances o documentário Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, e o curta-metragem Amarela, parte da trilogia do diretor e roteirista André Hayato Saito.
Fora do Brasil, o drama de época Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, que conta com uma cinematografia poética, é um dos que encabeça as apostas das principais estatuetas. Em especial após a vitória como Melhor Filme de Drama no Globo de Ouro. E não está sozinho: o intenso Uma Batalha Após a Outra é forte candidato às principais estatuetas da noite, incluindo Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Direção.
Correndo por fora, mas com força total no engajamento, aparecem Marty Supreme e o sensível Valor Sentimental, norueguês.
O anúncio dos indicados acontece amanhã, 22. Para acompanhar em tempo real a cerimônia, basta acessar o site oficial da premiação, que contará com transmissão ao vivo em inglês sob o comando de Danielle Brooks e Lewis Pullman.