Casual

Oscar 2026: quando será a a maior premiação do cinema?

98ª cerimônia de premiação será realizada em março no Teatro Dolby, localizado no coração de Hollywood, em Los Angeles

Oscar 2026: onde assistir aos indicados? (Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images)

Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 11h05.

O tapete vermelho mais famoso do mundo já tem contagem regressiva para ser desenrolado. Hollywood se prepara a 98ª edição do Oscar muito em breve — e parece que vai ter brasileiro na lista de novo.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulga a lista oficial de indicados amanhã, dia 22 de janeiro, a partir das 10h30 (horário de Brasília).

Como nos anos anteriores, a premiação será realizada no Teatro Dolby, localizado no coração de Hollywood, em Los Angeles (Estados Unidos). A cerimônia está prevista para o dia 15 de março.

Os nomes que estão na boca do povo

Antes do anúncio oficial dos indicados, alguns títulos já se tornaram onipresentes nas conversas dos críticos. A chance brasileira na premiação é O Agente Secretoque deve brilhar nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, para Wagner Moura.

Além deste, também tem chances o documentário Apocalipse nos Trópicosde Petra Costa, e o curta-metragem Amarela, parte da trilogia do diretor e roteirista André Hayato Saito.

Fora do Brasil, o drama de época Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, que conta com uma cinematografia poética, é um dos que encabeça as apostas das principais estatuetas. Em especial após a vitória como Melhor Filme de Drama no Globo de Ouro. E não está sozinho: o intenso Uma Batalha Após a Outra é forte candidato às principais estatuetas da noite, incluindo Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Direção.

Correndo por fora, mas com força total no engajamento, aparecem Marty Supreme e o sensível Valor Sentimental, norueguês.

Onde assistir o anúncio dos indicados ao Oscar de 2026?

O anúncio dos indicados acontece amanhã, 22. Para acompanhar em tempo real a cerimônia, basta acessar o site oficial da premiação, que contará com transmissão ao vivo em inglês sob o comando de Danielle Brooks e Lewis Pullman.

