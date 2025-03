Discurso de Adrien Brody bate recorde no Guiness Book como mais longo do Oscar

Quem achou "O Brutalista" longo demais talvez tenha se aborrecido com o discurso que Adrien Brody, estrela do filme, fez no último domingo, 2, após receber a estatueta de Melhor Ator no Oscar de 2025. O agradecimento foi tão longo que bateu até recorde no Guiness Book como o maior dos 97 anos de premiação.

Brody permaneceu no palco por 5 minutos e 40 segundos. Superou a atriz Greer Garson, vencedora do prêmio de Melhor Atriz por "Rosa da Esperança", em 1943, quando falou por 5 minutos e 30 segundos. Foi o discurso dela, inclusive, que fez a Academia adotar a prática de interromper os discursos dos vencedores com uma música.

No caso de Brody, a música pouco importou. Pediu que a orquestra parasse de tocar enquanto ele ainda falava e agradeceu mais de uma dezena de pessoas importantes em sua vida, como seus pais, sua namorada e a equipe de "O Brutalista". Antes de subir ao palco, "jogou" o chiclete que mascava na namorada. "Esqueci que estava mascando chiclete. Tinha que me desfazer dele de algum jeito!", brincou.

Para combinar com o discurso, "O Brutalista" também foi o filme mais longo da 97ª edição do Oscar, com uma duração de 3h30 e mais 15 minutos de intervalo.

Assista ao discurso de Adrien Brody