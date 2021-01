Queima de estoque: importadoras vendem vinhos com descontos de até 49%

Janeiro é o mês no qual muita gente decide dar um tempo nas bebidas alcoólicas. Mas é o mesmo mês no qual as importadoras de vinhos costumam limpar seus estoques com a ajuda de uma enxurrada de descontos. Duas delas, a Optimus e a Adega Alentejana, anunciaram ofertas válidas até o dia 31 de janeiro de até 49%. Se você está decidido a continuar sem beber até segunda ordem não deixa de ser uma boa chance para deixar a adega abastecida para fevereiro. Confira alguns dos vinhos em promoção:

Ofertas da Optimus importadora

Tel. (11) 4902-5112. optimusimportadora.com.br



Cantagua Sauvignon Blanc

Preço de catálogo: R$ 55,31

Preço promocional: R$ 29,90 (desconto de 46%)

Key Sauvignon Blanc (Vina Valle Secreto)

Preço de catálogo: R$ 116,98

Preço promocional: R$ 59 (desconto de 49%)

A. de Cologny Tourmaline (Domaine Pere Guilot)

Preço de catálogo: R$ R$ 83

Preço promocional: R$ 42 (desconto de 49%)

Cantagua Reserva Pinot Noir

Preço de catálogo: R$ 105,46

Preço promocional: R$ 55 (desconto de 48%)

A. de Cologny Pinot Noir (Domaine Pere Guilot)

Preço de catálogo: R$ 115

Preço promocional: R$ 59 (desconto de 49%)

Ofertas da Adega Alentejana

Tel. (11) 5094-5760. adegaalentejana.com.br

Aventura BR 2019

Preço de catálogo: R$ 221,98

Preço promocional: R$ 155,39 (desconto de 30%)

Aventura TN 2016

Preço de catálogo: R$ 221,98

Preço promocional: R$ 155,39 (desconto de 30%)

Flor de Vetus Verdejo BR 2016

Preço de catálogo: R$ 149,16

Preço promocional: R$ 104,41 (desconto de 30%)

Pouca Terra BR 2015

Preço de catálogo: R$ 138,27

Preço promocional: R$ R$ 96,79 (desconto de 49%)

Pouca Terra TN 2016

Preço de catálogo: R$ 138,27

Preço promocional: R$ 96,79 (desconto de 49%)

Quanta Terra Grande Reserva BR 2017

Preço de catálogo: R$ 408,76

Preço promocional: R$ 286,13 (desconto de 30%)

Quanta Terra Grande Reserva TN 2013

Preço de catálogo: R$ 406,12

Preço promocional: R$ 284,28 (desconto de 30%)