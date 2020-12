Conheça a marca brasileira que deseja “descomplicar” os vinhos

Embora o consumo de vinhos venha crescendo ano a ano entre os brasileiros — só no terceiro trimestre as vendas aumentaram mais de 70% —, para muitos consumidores, escolher o rótulo mais adequando para determinadas situações continua sendo uma tarefa complicada. Com a promessa de “descomplicar” essa escolha, está nascendo a Cliché, uma nova marca nacional de vinhos que quer atrair clientes focando nas ocasiões de consumo, e não nas características de produção de cada garrafa.

O espumante rosé sai por 55 reais.

No lugar de informações sobre o tipo de terra ou uva que deu origem ao vinho, por exemplo, os vinhos da Cliché devem indicar as ocasiões e os lugares mais adequados para o consumo. “As marcas de vinho acreditam que todos os consumidores entendem da bebida. Falam de tipos de uvas, do solo, da colheita, da barrica e de tantas outras informações que não dizem nada a muitos consumidores. Entendemos o vinho como um potencializador dos bons momentos” diz Bruno Maletta, CEO e cofundador da Cliché.

Segundo a marca, a criação dos rótulos será baseada em pesquisas de comportamento do consumidor e nas tendências mundiais de consumo. Os vinhos serão feitos em parceria com vinícolas no Brasil e do exterior.

O rosé italiano sai por 65 reais.

Dado a alta do consumo de rosés e, claro, a chegada do verão, estação mais propícia para o consumo desse tipo de vinho (recomenda-se gelo), a marca está fazendo sua estreia no mercado apostando em 3 rótulos para serem consumidos nos dias mais quentes. Só na última década, o consumo dos rosés no Brasil aumentou em 40 vezes, segundo o Instituto Brasileiro do Vinho. Quem mais consome a bebida são os chamados millenials, público que tem entre 18 e 35 anos.

O rosé uruguaio sai por 45 reais.

Os vinhos Cliché serão lançados no mercado com o Cliché Uruguaio, com uvas tannat, indicado para ocasiões do dia a dia por ser leve, refrescante e versátil; o Cliché Italiano, um negroamaro que possui personalidade forte, ideal para os momentos especiais ou para presentear; e o espumante Cliché Rosé Brut, produzido com uvas malbec, na Serra Gaúcha, adequado para comemorações.