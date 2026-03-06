Especial Oscar 2026: os 10 melhores filmes para maratonar no fim de semana

No último fim de semana antes do Oscar de 2026, que acontece em Hollywood no próximo dia 15 de março, o streaming está recheado de novos filmes e séries.

Dos 50 indicados deste ano, 14 estão em cartaz nos cinemas e 24 já podem ser conferidos via streaming.

Dessa vez, a curadoria da Casual EXAME traz um especial focado na premiação deste ano, com os títulos que prometem dominar a maior noite de Hollywood. A seleção da semana destaca as principais apostas para estatuetas que já estão disponíveis no streaming. Confira:

Pecadores (HBO Max)

Dois irmãos gêmeos tentam deixar suas vidas problemáticas para trás e retornam à sua cidade natal para recomeçar. Lá, eles descobrem que um mal ainda maior está à espreita para recebê-los de volta.

O filme fez história e se tornou o mais indicado ao Oscar, com 16 nomeações. É favorito às estatuetas de Melhor Filme, Melhor Ator (Michael B. Jordan) e Melhor Trilha Sonora.

Uma Batalha Após a Outra (HBO Max)

Com 13 indicações, o novo épico de Paul Thomas Anderson traz Leonardo DiCaprio como um ex-membro de um grupo revolucionário em busca de sua filha. O longa concorre em categorias centrais como Melhor Filme, Direção e Roteiro Adaptado.

Frankenstein (Netflix)

Guillermo del Toro traz sua visão para o clássico de Mary Shelley. Na trama, um cientista brilhante dá vida a uma criatura monstruosa, desencadeando uma jornada de ruína. O filme acumula 9 indicações, incluindo Melhor Ator Coadjuvante para Jacob Elordi e diversas categorias técnicas.

Valor Sentimental (Mubi)

O drama norueguês de Joachim Trier foca no reencontro de duas irmãs com seu pai excêntrico, um diretor de cinema desaparecido. Indicado a 9 estatuetas, o longa é um forte concorrente em Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Renate Reinsve.

Sonhos de Trem (Netflix)

Baseado no livro de Denis Johnson, o filme narra a vida de um lenhador enfrentando perdas e transformações no início do século 20 nos EUA. Com 4 indicações, destaca-se pela Fotografia do brasileiro Adolpho Veloso e Roteiro Adaptado.

Bugonia (Apple TV / Prime Video)

Yorgos Lanthimos dirige Emma Stone nesta comédia ácida sobre dois teóricos da conspiração que sequestram uma CEO acreditando que ela é uma alienígena. O filme concorre em 4 categorias, incluindo Melhor Atriz (Emma Stone) e Melhor Roteiro Adaptado.

F1 - O Filme (Apple TV)

Brad Pitt estrela como um piloto veterano que retorna às pistas para salvar uma equipe em crise. O longa garantiu 4 indicações técnicas, focadas em Efeitos Visuais, Som e Montagem, trazendo o realismo das pistas para a tela.

Guerreiras do K-Pop (Netflix)

Representando as animações, este filme mostra estrelas do K-pop que usam poderes secretos para proteger seus fãs. Além de Melhor Animação, o filme concorre à Melhor Canção Original por "Golden".

Foi Apenas um Acidente (Mubi)

Este drama iraniano explora o encontro de um homem com seu suposto torturador do passado. Indicado a Melhor Filme Internacional pela França e Melhor Roteiro Original, é uma obra tensa sobre memória e dúvida.

Ainda dá tempo de ver no cinema: O Agente Secreto

O grande destaque brasileiro no Oscar 2026. Kleber Mendonça Filho dirige Wagner Moura neste thriller político ambientado no Recife de 1977. O filme concorre em 4 categorias de peso: Melhor Filme, Filme Internacional, Elenco e Ator.