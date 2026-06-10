Copa do Mundo: 71% dos brasileiros planejam viajar para o torneio em casal

A jornada para acompanhar a seleção brasileira nas cidades-sede da Copa do Mundo de 2026 será romântica e a dois. É o que aponta o estudo Paixão Blindada: o guia do viajante esportivo, realizado pela Chubb, seguradora oficial da La Liga na América Latina, que ouviu 1.200 pessoas na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e México.

O levantamento revela que o brasileiro, para além do futebol, vê a viagem para acompanhar a Copa como uma oportunidade de turismo. 95% dos entrevistados pretendem aproveitar a viagem para visitar atrações turísticas e parques temáticos nas cidades-sede.

A companhia da viagem também é importante. A preferência de 71% dos entrevistados no país é levar o parceiro romântico como acompanhante.

A pesquisa ouviu homens e mulheres maiores de idade, que viajaram a lazer nos últimos 12 meses ou pretendem viajar. Do total dos entrevistados do Brasil, 92% se declaram fãs de futebol e, destes, 57% afirmam ser muito fanáticos pelo esporte.

“Os dados mostram que, no Brasil, o futebol funciona também como experiência de conexão emocional. Não é apenas sobre assistir aos jogos, mas sobre viver um momento importante ao lado de alguém”, afirma Guilherme Waki, vice-presidente de Consumer Lines da Chubb no Brasil.

Seleção brasileira pode aumentar a estadia?

Embora seja o maior vencedor de Copas do Mundo desde o início do mundial, o Brasil está longe de ser o favorito para levantar a taça deste ano. Ainda assim, o avanço da equipe no campeonato, mostra o levantamento, pode mudar o roteiro de viagem dos torcedores.

61% dos entrevistados afirmam que certamente estenderiam a estadia caso a Seleção avance no torneio, e outros 37% dizem que provavelmente fariam isso.

A Copa do Mundo de 2026 começa oficialmente nesta quinta-feira, 11, com 48 equipes em disputa. Acontecerá em três países: México, Estados Unidos e Canadá. O estudo revela que os destinos preferidos são Nova York (30%) e Miami (20%).

O primeiro jogo do Brasil será contra o Marrocos, em Nova York, no dia 13 de junho. As outras duas partidas, que definem as eliminatórias da fase de grupos, serão contra Haiti (19/06), na Filadélfia, e Escócia (24/06), em Miami.

Preocupações durante a viagem

A pesquisa também mostra que o viajante esportivo brasileiro está mais atento à necessidade de proteção durante viagens internacionais para assistir ao mundial.

A principal preocupação apontada pelos entrevistados é a possibilidade de problemas relacionados à hospedagem em caso de suspensão de partidas. 74% consideram esse tipo de cobertura prioritário na hora de contratar um hotel — o maior índice entre os países analisados.

Além disso, 57% valorizam proteção contra roubo de ingressos; 39% se preocupam com atrasos de voos; e 37% destacam cobertura para perda de bagagem.

O estudo “Paixão Blindada: o guia do viajante esportivo” foi realizado pela Chubb com 1.200 entrevistados na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e México. A margem de erro regional é de +/- 2,6 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.