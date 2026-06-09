H&M ganha sotaque carioca e expande negócios no Brasil

As diferenças entre Brasil e Suécia vão além da distância geográfica. Ainda assim, a H&M, fundada em Västerås há quase oito décadas, tem buscado aproximar cada vez mais as culturas dos dois países. Após anos de análise do mercado brasileiro, a varejista, presente 81 mercados com lojas físicas, inaugurou sua primeira loja no país no ano passado. O barulho foi alto, com uma festa para mais de 3.000 convidados com shows de Gilberto Gil, Anitta e a cantora sul-africana Tyla, além de uma coleção inspirada na arquitetura brutalista presente no cenário paulistano.

Em abril foi a vez de o Rio de Janeiro receber a primeira loja da marca. Até o final do ano, a H&M prevê ter 11 lojas no país, em capitais como Porto Alegre e cidades do interior como Sorocaba, em São Paulo. Conversamos com Daniel Ervér, CEO global da companhia, e Joaquim Pereira, diretor-presidente da H&M no Brasil.

Quais comportamentos do consumidor brasileiro surpreenderam a marca?

DE: Ficamos felizes em ver o cliente brasileiro apreciar a oferta de moda, que realmente gravitou em direção ao mais fashion, ao mais elevado, ao mais atual, ao mais elaborado. Há um grande desejo no cliente brasileiro de seguir as tendências de moda mais atuais. Claro, eles apreciam bons básicos e bom custo-benefício, mas ter moda atual de verdade a um preço excepcional realmente ressoa com eles, é o que mais apreciam.

JP: Trabalho há 33 anos para a H&M e já trabalhei em muitos países diferentes. Como português trabalhando em Portugal, já ouvia falar do Brasil. Em quatro meses, aprendemos que o consumidor brasileiro gosta muito de moda. Eu trabalhei muito nos últimos 4 anos no Chile, Peru e Uruguai, e aí tínhamos um cliente focado em roupas mais básicas. No Brasil, temos um cliente específico, especificamente em São Paulo, que busca a moda. Aprendemos também que o nosso consumidor também gosta muito de denim. Temos um cliente familiar que compra em vários departamentos e entendemos que é a mulher quem manda. Elas compram para o marido, para o namorado, para o filho. Sinceramente, o poder de compra está completamente concentrado na mulher. O modelo da loja é feito para isso; a partir do departamento feminino, temos acesso a todos os departamentos.

Gilberto Gil em foto de campanha: o músico foi uma das atrações da festa de chegada da marca (H&M/Divulgação)

O brasileiro tem costume de comprar online e tem uma presença nas redes sociais muito forte.

JP: O nosso e-commerce chega a todos os estados e o lançamos junto com as nossas lojas físicas. Foi algo que nunca tínhamos feito em nenhuma abertura antes, porque normalmente são operações complexas. No Brasil, percebemos que o consumidor brasileiro estava constantemente focado no e-commerce. Também lançamos o Clube H&M, nosso programa de fidelidade, e vimos também que foi tão bem aceito que a maior parte das nossas vendas, independentemente de que sejam de e-commerce ou de loja, já são reconhecidas pelo clube.

A loja física ainda é importante?

DE: Parte da crença da empresa é que é um diferencial ter ambos os canais e aproveitar os pontos fortes de estar tanto no espaço físico quanto digitalmente com o site. Normalmente acreditamos e esperamos que a participação online também cresça quando expandimos a presença física. Não achamos que eles competem entre si; pelo contrário, se complementam. Veremos. Até agora conhecemos e estamos bem familiarizados com o cliente de São Paulo, mas estamos realmente curiosos para conhecer melhor o cliente do Rio de Janeiro. É interessante porque é muito importante construir o reconhecimento da marca com a loja física, fazer as pessoas descobrirem a H&M, entenderem o que é. E, depois que fazem isso, podemos ver que os usuários online gostam muito de navegar e conhecer a oferta antes de ir à loja física. Então, depois que descobrem a marca, é quase o oposto: o online se torna muito importante para explorar o sortimento, descobrir o que há de novo, e então você leva esse conhecimento quando vai à loja física.

O grupo está fechando lojas em mercados maduros. Como explicam isso?

DE: Sempre otimizamos nosso portfólio de 4.000 lojas para garantir que estamos nas localizações certas. À medida que o comportamento dos clientes muda, também precisamos mudar. Então, quando vemos que, em mercados maduros na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, os clientes estão migrando mais para o digital, isso significa que alguns shoppings e algumas localizações se tornam menos relevantes. Fechamos quando não achamos que podemos operar naquele local de forma lucrativa e representativa. O número de lojas que estamos fechando é maior do que o número que estamos abrindo. Mas as lojas que estamos fechando são pequenas em volume e faturamento, e as lojas que estamos abrindo são maiores em volume. Então, para o grupo global em 2026, o efeito líquido em vendas é, na verdade, positivo.

A H&M tentou entrar no mercado brasileiro antes e não aconteceu. O que mudou?

DE: Sabemos quanto o cliente [brasileiro] é interessado em moda e temos consciência de que há uma boa infraestrutura para o varejo, com muitos shoppings fortes por todo o Brasil. Então é algo que olhamos por muito tempo e avaliamos: “Estamos prontos?”. O que realmente fez a diferença agora foi que estabelecemos a joint venture com o Grupo Dorben, em que a H&M é acionista majoritária. Aproveitamos o conhecimento e a expertise deles sobre o mercado local, mas ainda podemos administrá-la do nosso jeito. Desenvolvemos conhecimentos mais sólidos acerca de como lidar com o Hemisfério Sul, como adaptar o sortimento, como fazer sourcing.

Loja da H&M no Rio de Janeiro: estudo dos hábitos de compra dos clientes locais (Peter Wrede/Divulgação)

Que diferenças observam no mercado brasileiro nas últimas décadas?

A moda está se tornando mais global. Mas é importante destacar algumas características muito distintas nos mercados locais. Para nós, foi importante abordar o Brasil com um profundo senso de respeito, reconhecendo tanto o potencial do mercado com mais de 200 milhões de habitantes quanto a cena cultural, com uma forte presença da moda local. E como aproveitamos isso? Construímos a campanha “Olá, Brasil” de São Paulo. É a mesma coisa que fazemos agora para o “Olá, Rio”. Queremos realmente explorar e direcionar nossa curiosidade para entender melhor o cliente local, mas confiantes de que temos uma oferta global muito forte.

O que a marca tem absorvido do Brasil e levado para outros mercados?

JP: A moda de praia que criamos aqui foi fabricada e desenhada no Brasil. Mas normalmente estamos muito focados no país porque estamos em crescimento, estamos duplicando a quantidade de operações que temos de lojas físicas e isso está consumindo toda a energia para encarar e nos adaptar ao mercado. Porque em breve teremos o desafio de operar em três zonas climáticas completamente diferentes com lojas em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Somos humildes e vamos tentar nos adaptar o máximo possível. Tanto que o momento não é tanto de inovação, o momento é muito mais de reflexão, humildade e aprender e adaptar-se neste período.

Como é seu estilo e como você se veste?

Somos um grupo e estou liderando o grupo, no qual a H&M é a maior marca. Mas também temos a COS, que é uma marca fantástica e tem sido amplamente reconhecida na cena global de moda. Temos a Arket, que é uma marca de lifestyle. Temos a & Other Stories, que é uma marca de moda. Temos a Weekday, que é uma marca mais voltada para streetwear jovem. Então tenho o privilégio de ter uma ampla gama de opções à disposição. Hoje escolhi um blazer COS, mas também uso H&M. Faço compras nos concorrentes para aprender e para nos desafiar, mas 90% do meu guarda-roupa é do grupo H&M.