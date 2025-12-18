O Brasil na moda

Há quem diga que o país “está na moda” — ou, como diriam os jovens, virou aesthetic. O termo, usado para descrever uma estética marcante, ganhou força no ambiente digital. A hashtag “Brazil Core” tem impulsionado cores, símbolos culturais, paisagens e até memes. A onda se espalhou para o consumo. Na moda, a brasilidade voltou a aparecer na última temporada europeia de verão e tende a ganhar ainda mais visibilidade com a Copa do Mundo de 2026. Exemplos não faltam. A Havaianas liderou a lista de produtos mais populares do mundo no terceiro trimestre, segundo o Lyst Index; a Barra Funda, em São Paulo, foi apontada pela Time Out como o terceiro bairro mais descolado do planeta; e o filme Ainda Estou Aqui, estrelado por Fernanda Torres, recebeu diversos prêmios internacionais, incluindo o Oscar. O mesmo pode acontecer a partir de agora com O Agente Secreto. Wagner Moura tem aparecido em programas internacionais de entrevistas divulgando o filme em bom inglês e até dando seus passinhos de samba ao vivo. Cool!