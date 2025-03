Dona da Zara recebe dividendos de 3,1 bilhões de euros da Inditex

Amancio Ortega, fundador da Inditex, empresa que controla marcas como Zara, Massimo Dutti e Oysho, está prestes a receber um dividendo de aproximadamente 3,1 bilhões de euros neste ano. Este pagamento representa um marco significativo, sendo a primeira vez que seus dividendos anuais ultrapassam a marca de 3 bilhões de euros. O valor aumentou cerca de 9% em relação ao ano anterior, totalizando 1,68 euro por ação.

Ortega, que tem 59% das ações da Inditex, possui uma fortuna fruto de uma estratégia de negócios inovadora e eficaz, que transformou a Inditex em um dos maiores grupos de varejo do planeta. A empresa tem se destacado por sua capacidade de adaptar-se rapidamente às tendências do mercado e por sua forte presença global.

O pagamento dos dividendos será realizado em duas parcelas, seguindo a política de distribuição de lucros da Inditex. Além disso, Amancio Ortega utiliza os dividendos para investir em imóveis e projetos de energia renovável.

O crescimento global da Inditex

A Inditex tem sido uma das principais beneficiárias do crescimento do comércio de moda global, graças à sua capacidade de oferecer produtos de alta qualidade e estilo, combinados com uma estratégia de logística eficiente que permite uma rápida resposta às mudanças no mercado. A marca Zara, em particular, é conhecida por sua abordagem "fast fashion", que permite lançar novas coleções frequentemente, mantendo os clientes engajados e aumentando as vendas.

O legado de Ortega e seus investimentos

Ortega, que começou sua carreira no setor de confecção em meados do século XX, fundou a Zara em 1975, em La Coruña, Espanha. Desde então, ele expandiu a empresa para se tornar um dos maiores conglomerados de varejo do mundo, com uma presença em mais de 200 países.

A fortuna de Amancio Ortega é também refletida em seus investimentos em imóveis, com propriedades em cidades como Madrid, Barcelona e Nova York. Além disso, ele tem sido um defensor do desenvolvimento sustentável, investindo em projetos de energia renovável para reduzir a pegada ambiental de suas operações.