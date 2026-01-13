Casual

Exclusivo: irmã mais nova da Zara terá loja no Brasil; conheça

No shopping Morumbi, em São Paulo, é possível avistar nos tapumes o anúncio da chegada da Bershka

Bershka: marca do Grupo Inditex chega ao Brasil (Divulgação/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 14h28.

Última atualização em 13 de janeiro de 2026 às 14h43.

O Grupo Inditex está expandindo seus negócios no Brasil. Após abrir uma loja pop-up da Zara em Trancoso, o grupo espanhol agora aposta em outra marca, a Bershka.

No shopping Morumbi, em São Paulo, é possível avistar nos tapumes o anúncio da chegada da marca voltada para o público mais jovem. A inauguração está prevista para o primeiro semestre deste ano.

A Bershka conta com três seções — Bershka feminina e masculina e a seção adolescente BSK —, com as quais abrange diferentes estilos e combina peças de uso diário com propostas especiais e de tendência, atendendo a todas as ocasiões dessa geração.

A Bershka contava com 859 lojas em 31 de outubro de 2025. Atualmente, a Inditex conta com 45 lojas da Zara e 9 lojas da Zara Home no Brasil; ambas as marcas também possuem suas próprias plataformas online no país.

O Grupo Inditex é proprietário das marcas Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Lefties. Com lojas físicas e online em mais de 200 mercado.

